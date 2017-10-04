Технологии панорамного видео будут использовать в подготовке космонавтов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В рамках программы подготовки космонавтов для полета на Международную космическую станцию (МКС), а в перспективе — и для подготовки лунных миссий планируется использовать панорамные видео телеканала RT, сообщил начальник летно-испытательного отдела РКК "Энергия" Марк Серов.

"Мы станем использовать эту технологию для подготовки экипажей, которые тренируются выполнять свою работу на космической станции, а в перспективе — в лунной программе. Наши коллеги могут использовать технологии панорамной съемки для проведения испытаний", — сказал Серов на презентации проекта RT Spacewalk 360 в Музее космонавтики.

"Одно дело — снять это с помощью фотографии или традиционного видео, и другое дело, когда можно у людей, которые в этих испытаниях не участвовали, создать эффект присутствия и передать эту информацию в том числе членам экипажа, которые готовятся к выполнению работы в космическом пространстве… Видео RT – хорошее, нужно больше такого, потому что чем больше информации, тем лучше. Пока это капля в море, надо ещё снимать", – подчеркнул Серов.

Презентация видео RT Spacewalk 360 прошла в Музее космонавтики 3 октября – накануне 60-летнего юбилея запуска первого искусственного спутника Земли. На мероприятии также выступили главный герой спецпроекта "Космос 360", летчик-космонавт и Герой России Андрей Борисенко и исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.