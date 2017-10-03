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РИА Наука
РИА Наука

В Эрмитаже рассказали детали исследования египетской мумии на томографе

17:1003.10.2017
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© Фото : аккаунт ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова в FacebookСканирование древнеегипетской мумии из коллекции Государственного Эрмитажа на спиральном компьютерном томографе в КБ № 122 в Санкт-Петербурге. 22 августа 2017Сканирование древнеегипетской мумии из коллекции Государственного Эрмитажа на спиральном компьютерном томографе в КБ № 122 в Санкт-Петербурге. 22 августа 2017
© Фото : аккаунт ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова в Facebook

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Исследование на компьютерном томографе древнеегипетской мумии из Эрмитажа позволило выяснить, что это забальзамированное тело мужчины, а не женщины, как это предполагалось ранее, сообщил журналистам заведующий рентгенологическим отделением Клинической больницы №122 имени Соколова Вячеслав Декан.

Алтайская мумия. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Роговая
Алтайские мумии из Эрмитажа просканировали на томографе
Ранее сообщалось, что 21 августа в Клинической больнице №122 на спиральном компьютерном томографе проводилось сканирование древнеегипетской мумии из коллекции Эрмитажа. Исследование проводилось для того, чтобы узнать пол, строение скелета, наличие на теле различных артефактов, возможную причину смерти и возраст экспоната.

"Длина тела этого человека – 160 сантиметров, но, вероятнее всего, прижизненный рост был больше – в пределах 165, может быть, 170 сантиметров. Пол действительно оказался мужским. Его возраст – 35-40 лет. У этого человека было 30 зубов, все они были в наличии, здоровы", — рассказал Декан.

В настоящее время в отделе Востока Эрмитажа находятся два саркофажных комплекса, состоящих из внутреннего и наружного деревянных саркофагов. Это саркофаг знатной замужней женщины по имени Бабат, которая была певицей в храме Амона-Ра, и саркофаг жреца и начальника привратников фараона Па-кеша. Оба комплекса датируются концом XXV−XXVI династий (около 755 – 525 годов до н.э.). Расписные деревянные саркофаги Бабат и Па-кеша поступили в Эрмитаж из Кунсткамеры в 90-е годы XIX века.

Саркофаг одной из трех мумий, чью ДНК ученым удалось прочитать полностью
© Фото : Bpk/Aegyptisches Museum und Papyrussammlung, SMB/Sandra Steiss
Ученые впервые полностью "прочитали" ДНК древнеегипетских мумий
"Самое неожиданное было, что привезли на исследование мумию-женщину, а она оказалась мужчиной… Нераспеленутые мумии достаточно плохо отличимы друг от друга, и их часто ошибочно помещали в неверные саркофаги. Это происходило в Египте при покупке, это происходило в музеях… Хорошо, что мы теперь все выяснили. Это мумия человека по имени Па-Кеш, который был жрецом и начальником привратников фараона", — рассказал заведующий сектором Древнего Востока отдела Востока Государственного Эрмитажа Андрей Большаков.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Клинической больницы №122 Вячеслава Ратникова, компьютерная томография мумии длилась 74 секунды, было получено более 8 тысяч изображений.

"Прижизненных травм у него не было. Он страдал серьезными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, здесь есть выраженный остеохондроз шейного отдела, остеохондроз поясничного отдела и артроз коленных суставов. Кроме этого, мы предположили наличие генетического заболевания – синдрома Марфана", — рассказал он.

С помощью 3D-технологий восстановлено лицо мумии Леди Као
© 2017 Associated Press
По черепу мумии восстановлен облик древней правительницы в Перу
По словам Декана, в рамках исследования также установили особенности бальзамирования. "Что касается особенности бальзамирования — череп не вскрывался, мозг оказался на месте… Был обнаружен дефект кожи в нижней части живота слева, через который вероятнее всего изымались внутренние органы. Были изъяты все внутренние органы грудной полости, брюшной полости и малого таза, и полость заполнена однородным веществом по структуре, имеющим плотность соответствующей жиру", — рассказал он.

Ратников также отметил, что проводилось и МРТ мумии, однако результатов получить не удалось. "В процессе МРТ не удалось получить результатов, поскольку молекул воды в этом объекте нет, и несмотря на то, что мы живем в городе, где влажность в среднем 80-90%, то пеленание, которое выполнено, обеспечивает абсолютный вакуум для той структуры, которая находится внутри. Поэтому никакая из частей мумии не смогла накопить воду, и соответственно, не позволило получить нам магнитно-резонансное изображение", — отметил он.

© Фото : аккаунт ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова в InstagramСканирование древнеегипетской мумии из коллекции Государственного Эрмитажа на спиральном компьютерном томографе в КБ № 122 в Санкт-Петербурге. 22 августа 2017
© Фото : аккаунт ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова в Instagram
Сканирование древнеегипетской мумии из коллекции Государственного Эрмитажа на спиральном компьютерном томографе в КБ № 122 в Санкт-Петербурге. 22 августа 2017
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