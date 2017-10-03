Воспоминания из первых рук: очевидец рассказал о строительстве Байконура

АЛМА-АТА, 3 окт — РИА Новости, Михаил Егорин. Проработавший всю жизнь на космодроме Байконур и участвовавший во многих космических программах Виктор Кулепетов в канун 60-летней годовщины запуска первого искусственного спутника Земли поделился с РИА Новости воспоминаниями о том, как в казахстанской пустыне зарождалась космическая гавань.

Кулепетов родился в семье ракетчика на полигоне Капустин Яр в Астраханской области России. Кап-Яр, как его называют местные жители, стал "школой Байконура", так как именно там с 1947 года отрабатывались первые ракетные пуски, готовились первые расчеты специалистов, которые позже переехали на Байконур. Среди этих специалистов был и отец Виктора Николаевича.

Выжить в пустыне

Виктор Кулепетов вышел в отставку с воинской службы и сейчас работает в отделе социальной защиты администрации города Байконур. Он рассказал, что первые строители приехали в район станции Тюра-Там зимой 1955 года. Это были военные строители, которые базировались под Ташкентом и строили там различные военные объекты. Бригада центрального подчинения получила приказ строить объекты на месте, который потом станет космодромом.

"У этих строителей был определенный опыт выживания в условиях пустынной местности. Поэтому, приехав сюда зимой 1955 года, сразу после начала ледохода на Сырдарье они начали вылавливать из реки льдины и складывать их в большие выкопанные на берегу ямы. Ямы засыпали толстым слоем камыша или опилок, а уже летом в жару они открывали яму за ямой и завозили лед в свои подземные склады, устроенные в землянках, и таким образом хранили различные продукты, например, мясо", — рассказал собеседник РИА Новости.

Но многие приезжавшие специалисты, например, испытатели с такой жарой сталкивались впервые, и на первых порах им пришлось непросто.

"Потом все обустроилось. После 1957 года – после запуска первого спутника — началось активное строительство благоустроенных домов, бань, начали строить дороги, как-то украшать, люди начали сажать деревья", — делится Виктор Николаевич.

Стройка с космической скоростью

"Первые строители приехали сюда в 1955 году. Эта грандиозная стройка, которая сейчас могла бы растянуться на десятилетия, тогда была завершена практически за полтора года. С апреля 1957 года начались запуски ракет", — отметил рассказывает Кулепетов.

Первый удачный запуск ракеты, по его словам, состоялся в августе 1957 года, после чего было принято решение запускать спутник. Его в срочном порядке изготовили и назвали "ПС-1", что означало "Простейший спутник".

"Рад был бы сказать, что я помню этот день, но, к сожалению, это не так. Зато я, будучи тогда еще мальчишкой, хорошо запомнил, как мой отец сказал: "Пойдем, сынок, попробуем найти на небе первый спутник". Мы в течение нескольких дней смотрели на небо и пытались найти эту "звездочку". Найти его мы, конечно, не могли. Зато слышать легендарное "бип-бип" могли жители всех континентов", — рассказал Кулепетов.

Событие планетарного масштаба

"Для нас, байконурцев, 4 октября – это особая дата. Это событие планетарного масштаба. Запуск спутника – это повод для огромной гордости за наших отцов и дедов. Это произвело на весь мир впечатление такое, которое не с чем было даже сравнить. По крайней мере, это говорило о том, что разрушенная войной страна за счет колоссального напряжения всех сил и колоссального энтузиазма при полной самоотдаче смогла в кратчайшие сроки сделать это", — поделился собеседник агентства.

О том, что с космодрома был запущен спутник, многие его работники узнали лишь из газет. По мнению Кулепетова, это было связано с тем, что вся деятельность космодрома велась в условиях чрезвычайных мер безопасности и секретности.

"Поэтому даже те люди, которые делали свою часть этого дела, они даже не могли представить масштаб всего этого громадного сооружения", — заключил Виктор Николаевич.