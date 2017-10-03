В ИКИ назвали возможную причину аварии модуля "Скиапарелли"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Посадочный модуль Schiaparelli ("Скиапарелли") первого этапа российско-европейской миссии ExoMars-2016 мог потерпеть неудачу из-за недостатка испытаний, с миссией 2020 года подобная неудача не должна повториться, считает руководитель российской части научной нагрузки ExoMars-2020 заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Даниил Родионов.
"Мне кажется, именно недостаточность тестирования Schiaparelli, недостаточность испытаний к этому привела. Бросковые испытания не проводились вообще. Это все было на уровне расчетов, испытаний на моделях. Ситуация, которая произошла, ни разу не была проработана", — сказал Родионов в интервью РИА Новости.
"В случае с миссией 2020 года такой проблемы, как недостаток внимания к испытаниям, не будет", — добавил ученый.
Миссия 2020 года будет состоять из европейского марсохода и разработанной российскими учеными и инженерами посадочной платформы, которая будет проводить длительные климатические измерения для проверки существующих моделей атмосферы Красной планеты.