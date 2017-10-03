В ИКИ назвали возможную причину аварии модуля "Скиапарелли"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Посадочный модуль Schiaparelli ("Скиапарелли") первого этапа российско-европейской миссии ExoMars-2016 мог потерпеть неудачу из-за недостатка испытаний, с миссией 2020 года подобная неудача не должна повториться, считает руководитель российской части научной нагрузки ExoMars-2020 заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Даниил Родионов.

Модуль Schiaparelli в середине октября прошлого года разбился при посадке на Марс в рамках российско-европейского проекта ExoMars —2016. При этом Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки, на которых, предположительно, видны следы аппарата. Расследование крушения подтвердило первоначальные выводы об ошибке в работе измерительного блока.

"Мне кажется, именно недостаточность тестирования Schiaparelli, недостаточность испытаний к этому привела. Бросковые испытания не проводились вообще. Это все было на уровне расчетов, испытаний на моделях. Ситуация, которая произошла, ни разу не была проработана", — сказал Родионов в интервью РИА Новости.

"В случае с миссией 2020 года такой проблемы, как недостаток внимания к испытаниям, не будет", — добавил ученый.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли").

Миссия 2020 года будет состоять из европейского марсохода и разработанной российскими учеными и инженерами посадочной платформы, которая будет проводить длительные климатические измерения для проверки существующих моделей атмосферы Красной планеты.

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