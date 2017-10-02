РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Наномедицина: роботы внутри нас

08:0002.10.2017
(обновлено: 08:24 02.10.2017)
01500
© Fotolia / chagpgМедицинская концепция будущегоМедицинская концепция будущего
© Fotolia / chagpg

Валерий Спиридонов, для РИА Новости

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку головы, рассказывает о том, как наномашины помогут человеку стать сильнее, здоровее и приобрести новые способности.

— В середине 1990-х годов среди школьников был популярен фантастический мультфильм "Волшебный школьный автобус". Часть его серий была посвящена уменьшению автобуса с пассажирами до наноуровня и его проникновению в организм человека для борьбы с вирусами и бактериями "лицом к лицу".

Тогда это казалось мне всего лишь интересной выдумкой. Но спустя пару десятилетий мир настолько изменился, что лечение болезней на уровне молекул уже воспринимается как настоящая и завтрашняя реальность.

Открытие наномира

Фундаментом для формирования наномедицины послужили молекулярная химия и физика. Первые упоминания об исследованиях на уровне атомов встречаются в работах Исаака Ньютона. Еще в 1704 году Ньютон выражает надежду в своей книге Opticks, что микроскопы будущего помогут исследовать "тайны корпускул". Микроскопы же того времени еще не позволяли изучать образцы материи на наноуровне. 

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМикроскоп
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Микроскоп

Биотехнопарк Кольцово в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Прозрачный мир: хай-тек-материалы нового тысячелетия
Само понятие наномедицины сформулировал Роберт Фрайтас, аналитик института IMM и признанный специалист с мировым именем в этой области. По его словам, "наномедицина — это слежение, исправление, конструирование и контроль над биологическими системами человека на молекулярном уровне с использованием искусственных наночастиц и наноустройств".

Пока наномедицина является лишь экспериментальной областью науки, но уже сегодня начинают появляться первые образцы лекарств и терапий, которые врачи применяют для лечения реальных болезней.

Врачи-нанороботы

Взамен традиционных таблеток и инъекций приходят крошечные роботы, сопоставимые по размерам с молекулами. Когда такие машины попадают в организм, они проводят диагностику, находят причину развития болезни и отправляются к тому органу, который нуждается в помощи и очередной порции лекарства.

Раковая клетка в организме человека. Архивное фото
© Fotolia / crevis
Структура "Ростеха" разработала "нанороботов" для борьбы с раком

Существует несколько разновидностей таких машин — часть из них убивает раковые клетки и бактерии, другие занимаются анализами и следят за состоянием организма, а третьи — проводят настоящие хирургические операции на молекулярном уровне.

© Fotolia / nobeastsofierceНанороботы и клетки крови
© Fotolia / nobeastsofierce
Нанороботы и клетки крови

Создание таких медицинских роботов оказалось крайне сложной задачей — ученым пришлось понять, как можно научить их ориентироваться в пространстве, как обеспечить энергией и как заставить двигаться по прямой линии.

К примеру, движением таких роботов сегодня ученые управляют при помощи ультразвука, магнитных и электрических полей, тепла и более экзотических форм электромагнитных и иных волн.

Бактерия с веслами
Ученые раскрыли секреты сборки самых мощных биомоторов на Земле
Их батарейкой сегодня могут служить как молекулы сахаров и других веществ внутри тела человека, так и различные внешние источники энергии, такие как "жало" электронного микроскопа или излучатели различных диагностических устройств. Их двигателем могут выступать различные органические и неорганические наночастицы, меняющие свою форму и положение при приложении магнитных полей или при взаимодействии с разными молекулами.

Такие роботы в будущем смогут решать самые разные задачи, начиная с удаления тромбов и холестериновых бляшек и заканчивая "сшиванием" сосудов и остановкой кровотечений.

Робот-хирург

Необходимость разработки роботов-хирургов продиктована прежде всего дефицитом квалифицированных специалистов. Мини-хирург Smart Tissue (STAR), созданный в 2016 году группой ученых из университета Джона Хопкинса (США), провел ряд успешных операций на живых свиньях по сшиванию участков тонкого кишечника.

STAR вводится пациенту через рот и проводит операции без единого разреза на коже. Он получает данные от системы флуоресценции, печати изображений в 3D и датчика давления. План же самой операции программируется через компьютер.

© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВрач наблюдает через монитор за ходом операции
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Врач наблюдает через монитор за ходом операции

ДНК-нанороботы

Помимо починки отдельных клеток, сосудов и тканей, нанороботы смогут и устранять генетические нарушения, напрямую редактируя структуру нитей ДНК.

Робот. Архивное фото
© Fotolia / ktsdesign
Нобелевский лауреат: восстание наномашин нам не грозит

Пока такие машины только разрабатываются, и ученым из Калифорнийского технологического института недавно удалось создать наноробота, способного распознавать отдельные нити ДНК и использовать их в качестве ориентиров при сортировке микроскопических грузов. В будущем подобные машины смогут распознавать поврежденные участки генов и заменять их на "правильные" последовательности генетических букв-нуклеотидов.

© Fotolia / nobeastsofierceГенетически модифицированные молекулы ДНК
© Fotolia / nobeastsofierce
Генетически модифицированные молекулы ДНК

Кроме того, химики из Манчестерского университета разработали первого в мире молекулярного робота, способного собирать другие молекулы. Он состоит из 150 атомов углерода, водорода, кислорода и азота, и его более продвинутые версии могут в будущем послужить основой для целых молекулярных фабрик и сборочных линий.

Регенерация тканей

В будущем такие роботы смогут не только "чинить" организм, но и защищать его от повреждений. Недавно ученым из Гарварда удалось создать наноткань, способную восстанавливать свою структуру после серьезных повреждений.

Кроме того, нанотехнологии могут дать человеку способность регенерировать свои собственные клетки и ткани.

© Fotolia / doomuНаноробот на клетке организма
© Fotolia / doomu
Наноробот на клетке организма

Недавно ученые из университета Огайо создали наномашину, способную доставлять в клетки специальный набор генов и белков, который "перепрограммирует" их и заставляет превратиться в стволовые клетки, способные делиться, залечивать раны и восстанавливать поврежденные органы и ткани.

Диагностика

Другое важное направление — использование наночипов в диагностике заболеваний. Наноимпланты, недавно созданные учеными, могут собирать сведения о состоянии здоровья пациента и отправлять данные на компьютер, находясь внутри его тела. К примеру, наночип, находящийся в мозге, может анализировать уровень его активности и предпринимать меры при наступлении эпилепсии.

Кроме того, подобные чипы смогут проникать внутрь плода в утробе матери и проводить сверхраннюю диагностику различных наследственных болезней, которая поможет родителям понять, как можно спасти жизнь ребенка или избавить его от проблем в тот момент времени, когда такое вмешательство еще возможно.

Управление через смартфон

Пока такими роботами можно управлять, находясь в специализированных лабораториях и клиниках. В будущем инженеры создадут более удобные системы контроля, которые позволят всем людям "дирижировать" работой таких наноботов, используя смартфон или другой гаджет. Пациент сможет получать отчеты о своем состоянии, вносить изменения в работу наномашин и отслеживать статистику по эффективности лечения.

Дмитрий Пушкарь и его коллеги изучают структуру ткани предстательной железы
© РИА Новости / Илья Питалев
Пушкарь: операции роботов-хирургов должны быть доступны каждому

Безграничный и удивительный наномир открывает свои тайны благодаря новейшим достижениям науки. Предвкушая грандиозные возможности для человечества, ученые приближают наступление новой эпохи наномедицины.

Наномедицина позволит добиться максимального качества медицинской помощи с моментальным реагированием на проблемы организма и их предупреждением. При этом не будут страдать другие органы и ткани и процедуры станут безболезненными. И таким образом, как мне кажется, удастся существенно повысить продолжительность и качество жизни людей. А возможно, даже приблизиться к самой невероятной цели — бессмертию человека.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена