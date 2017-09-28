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РИА Наука
РИА Наука

Современные люди появились более 300 тысяч лет назад, заявляют ученые

22:0028.09.2017
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© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014Модель древнего Homo SapiensМодель древнего Homo Sapiens
© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. "Воскрешение" ДНК древних людей из Южной Африки показало, что первые люди современного типа появились на Земле больше 300 тысяч лет назад, задолго до их исхода из Африки, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Наше открытие показывает, что и генетические, и палеоантропологические данные свидетельствуют о том, что родиной человечества является не какая-то одна конкретная точка в Африке, а весь континент в целом. Скорее всего, Homo sapiens появились в результате обмена генами сразу между несколькими группами древних людей", — рассказывает Карина Шлебуш (Carina Schlebusch) из университета Упсалы (Швеция).

Представитель племени кхомани - одной из койсанских народностей - работает над очередным шедевром
© Carina Schlebusch
Койсанские народы Африки оказались самыми древними людьми на Земле

До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали,  что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев. Первые люди, как показывали раскопки, проникли на Ближний Восток примерно 70 тысяч лет назад, а в Европу – около 45 тысяч лет назад.

С другой стороны, находки последних лет и генетические исследования говорят о том, что люди могли покинуть Африку гораздо раньше, как минимум 130 тысяч лет назад, и контактировать с неандертальцами на протяжении долгого времени. В подтверждение этого ученые недавно нашли в Марокко останки Homo sapiens, живших в Африке примерно 300 тысяч лет назад.

Вдобавок, на роль прародины человечества сегодня так же претендует и Южная Африка, в пещерах которой ученые недавно нашли кроманьонские орудия труда возрастом в 150 тысяч лет и останки Homo naledi, потенциальных предков человека, живших в пещере Наледи около 330 тысяч лет назад.

Жан-Жак Ублин в момент открытия одного из черепов древнейших кроманьонцев Земли
© Фото : Shannon McPherron, MPI EVA Leipzig
Палеонтологи: современные люди появились 300 тысяч лет назад

Шлебуш и ее коллеги уже несколько лет изучают ДНК самых древних народов Африки, так называемых койсанцев, чьи племена живут на территории пустыни Калахари в ЮАР. Недавно их коллеги открыли семь скелетов древних жителей Южной Африки, чей возраст составляет примерно 2-3 тысячи лет, что натолкнуло Шлебуш на мысль попытаться извлечь их ДНК и сравнить ее с устройством генома койсанских народов.

Сравнивая число мелких мутаций в ДНК древних африканцев и их самых близких родичей, ученые надеялись вычислить точную скорость накопления "опечаток" в геноме человека и вычислить ту точку, когда жил общий предок все народов мира и первый настоящий человек Земли.

Климат юга Африки не пощадил останки древних людей, и ученым в большинстве случаев удалось восстановить лишь часть генома, в том числе их Y-хромосому и митохондриальную ДНК – геном митохондрий, клеточных "энергостанций", передающихся от матери к ее потомоству.

Новая схема заселения Европы неандертальцами и другими людьми, составленная Йоханнесом Краузе и его коллегами
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые нашли следы еще одного вида древних людей в ДНК неандертальцев

Этого, с другой стороны, хватило для того, чтобы подтвердить, что древние жители ЮАР были прямыми родичами койсанских народов, удалить более "новую" ДНК из их геномов и вычислить скорость эволюции человечества.

Как оказалось, общие предки койсанцев и остальных народов Земли жили в Южной Африке не 120 тысяч лет назад, как показывали прошлые исследования Шлебуш и ее коллег, а 260-350 тысяч лет назад. Подобный сценарий, как отмечают ученые, является очередным аргументом в пользу теории "африканских садов Эдема" – идеи о том, что человечество возникло не в одной точке, а эволюционировало на всем африканском континенте.

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