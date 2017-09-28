Современные люди появились более 300 тысяч лет назад, заявляют ученые

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. "Воскрешение" ДНК древних людей из Южной Африки показало, что первые люди современного типа появились на Земле больше 300 тысяч лет назад, задолго до их исхода из Африки, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Наше открытие показывает, что и генетические, и палеоантропологические данные свидетельствуют о том, что родиной человечества является не какая-то одна конкретная точка в Африке, а весь континент в целом. Скорее всего, Homo sapiens появились в результате обмена генами сразу между несколькими группами древних людей", — рассказывает Карина Шлебуш (Carina Schlebusch) из университета Упсалы (Швеция).

До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев. Первые люди, как показывали раскопки, проникли на Ближний Восток примерно 70 тысяч лет назад, а в Европу – около 45 тысяч лет назад.

С другой стороны, находки последних лет и генетические исследования говорят о том, что люди могли покинуть Африку гораздо раньше, как минимум 130 тысяч лет назад, и контактировать с неандертальцами на протяжении долгого времени. В подтверждение этого ученые недавно нашли в Марокко останки Homo sapiens, живших в Африке примерно 300 тысяч лет назад.

Вдобавок, на роль прародины человечества сегодня так же претендует и Южная Африка, в пещерах которой ученые недавно нашли кроманьонские орудия труда возрастом в 150 тысяч лет и останки Homo naledi, потенциальных предков человека, живших в пещере Наледи около 330 тысяч лет назад.

Шлебуш и ее коллеги уже несколько лет изучают ДНК самых древних народов Африки, так называемых койсанцев, чьи племена живут на территории пустыни Калахари в ЮАР. Недавно их коллеги открыли семь скелетов древних жителей Южной Африки, чей возраст составляет примерно 2-3 тысячи лет, что натолкнуло Шлебуш на мысль попытаться извлечь их ДНК и сравнить ее с устройством генома койсанских народов.

Сравнивая число мелких мутаций в ДНК древних африканцев и их самых близких родичей, ученые надеялись вычислить точную скорость накопления "опечаток" в геноме человека и вычислить ту точку, когда жил общий предок все народов мира и первый настоящий человек Земли.

Климат юга Африки не пощадил останки древних людей, и ученым в большинстве случаев удалось восстановить лишь часть генома, в том числе их Y-хромосому и митохондриальную ДНК – геном митохондрий, клеточных "энергостанций", передающихся от матери к ее потомоству.

Этого, с другой стороны, хватило для того, чтобы подтвердить, что древние жители ЮАР были прямыми родичами койсанских народов, удалить более "новую" ДНК из их геномов и вычислить скорость эволюции человечества.

Как оказалось, общие предки койсанцев и остальных народов Земли жили в Южной Африке не 120 тысяч лет назад, как показывали прошлые исследования Шлебуш и ее коллег, а 260-350 тысяч лет назад. Подобный сценарий, как отмечают ученые, является очередным аргументом в пользу теории "африканских садов Эдема" – идеи о том, что человечество возникло не в одной точке, а эволюционировало на всем африканском континенте.