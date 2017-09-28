Глава РАН представил кандидатов на должность вице-президента Академии наук

Президент Российской академии наук академик Александр Сергеев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 сентября 2017

Президент Российской академии наук академик Александр Сергеев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 сентября 2017

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Избранный во вторник президентом Российской академии наук Александр Сергеев в четверг представил общему собранию РАН 11 кандидатов на должность вице-президентов Академии наук.

В число кандидатов вошли академики зоолог Андрей Андрианов, астроном Юрий Балега, специалист в области аэрокосмонавтики Валерий Бондур, специалист по ветеринарии Ирина Донник, математик Валерий Козлов, археолог Николай Макаров, вновь избранный глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон, избранный руководителем Дальневосточного отделения РАН Валентин Сергиенко, победивший на выборах главы Уральского отделения Академии наук Валерий Чарушин, проректор МГУ имени Ломоносова Алексей Хохлов и медик Владимир Чехонин.

"Средний возраст предлагаемых претендентов — 64 с небольшим года", — отметил Сергеев.

Таким образом, из прежнего списка вице-президентов РАН остались Сергиенко и Чарушин. Должности вице-президентов Академии наук покинули, в частности, нобелевский лауреат Жорес Алферов, специалист по космической медицине Анатолий Григорьев, ученый в области исследований космоса Лёв Зеленый, химик Сергей Алдошин, специалист в области сельского хозяйства Геннадий Романенко.

Теперь кандидаты в вице-президенты РАН должны быть утверждены в четверг в ходе выборов на общем собрании.