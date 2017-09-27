Ученые нашли на Луне и Марсе идеальные места для поселения людей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ученые из Университетов Падуи и Болонии заявили об обнаружении на Луне и Марсе мест, которые лучше всего подходят для поселения человека, сообщает официальный сайт объединения европейских астрофизиков Eroplanet.
Специалисты проанализировали модели рельефов космических тел и пришли к выводу, что в последующем "лавовые трубки" и пещеры на Луне и Марсе лучше всего подходят для жизни человека на этих объектах.
Ученые полагают, что пещеры и трубки лучше всего смогут защищать человека от космического излучения и потоков микрометеоритов.
"Лавовые трубки" являются каналами, которые возникли при неравномерном остывании лавы. Поверхностные слои лавы остывают быстрее и становятся монолитными, образуя твердую корку, внутри которой жидкая лава постепенно уходит, образую туннель. Эксперты утверждают, что длина такого туннеля может достигать 65 километров.
НАСА опубликовало снимок снежных дюн на северном полушарии Марса. Этот эффект получается, когда сформировавшиеся на поверхности планеты льды начинают раскалываться из-за повышения температур, и на поверхность выходят пески, скрытые под ними.
Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимки архипелага, находящегося в западной части Тихого океана. "Каролинские острова получились на фотографии очень эмоциональными 😱", - написал космонавт в комментарии к фото.
На этом снимке хорошо видно, каких успехов в изучении спутника Сатурна Титана удалось добиться благодаря работе космического аппарата "Кассини". Его радар, инфракрасный спектрометр и тепловизоры проникают сквозь завесу из углеводородов (слева) и позволяют рассмотреть всю поверхность Титана.
Космонавт Сергей Рязанский опубликовал снимок территории Намибии, сделанный с борта МКС. "Вот так красочно выглядят пески Намибии. Чем-то даже Марс напоминает, а вы как думаете? ;)", - написал космонавт в комментарии к снимку.
Снимок, сделанный аппаратом "Кассини", одного из спутников Сатурна Прометея, скрытого в кольце планеты-гиганта. В момент съемки "Кассини" находился за Сатурном и Прометеем, поэтому большая его часть оказалась в тени.
Европейские астрономы получили фотографии нескольких сверхмассивных черных дыр, поедающих гигантские количества газа и материи в причудливых галактиках-медузах. На фото - художественное изображение галактики-"медузы", поедаемой изнутри сверхмассивной черной дырой.
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