Главой РАН избрали академика Александра Сергеева

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президентом Российской академии наук избран глава нижегородского Института прикладной физики академик Александр Сергеев. Это решилось во втором туре выборов, где Сергеев набрал более тысячи голосов.

Его соперником во втором туре был научный руководитель Института океанологии имени Ширшова академик Роберт Нигматулин. Для победы кандидатам необходимо было набрать 746 голосов.

В итоге за Сергеева проголосовали 1045 членов Академии наук, за Нигматулина — 412.

Как сообщил на общем собрании РАН председатель счетной комиссии Юрий Балега, списочный состав академии составляет 2035 человек. В втором туре было выдано 1489 бюллетеней, при вскрытии урн обнаружилось 1485 бюллетеня, 28 бюллетеней оказались недействительными.

В первом туре выборов принимали участие пять кандидатов: помимо Сергеева и Нигматулина, на пост президента РАН претендовали генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов академик Евгений Каблов, директор АО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" академик Геннадий Красников и председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований академик Владислав Панченко.

За Сергеева тогда проголосовал 681 человек, но этого не хватило ему для избрания. Нигматулин набрал 276 голосов, Красников — 269, Панченко — 204, Каблов — 152.

Демократичные и конструктивные выборы

Выступая на общем собрании РАН после объявления результатов голосования, Сергеев отметил, что нынешние выборы прошли в демократичной и конструктивной обстановке, и это было очень важно на фоне критики существующей процедуры выборов.

Он подчеркнул, что на кандидатов не оказывалось никакого давления, а руководство РАН и власть очень конструктивно сотрудничали в процессе подготовки выборов. "Это является залогом необходимого консенсуса", — сказал Сергеев. Он пообещал, что сделает все для развития Академии наук.

Также Сергеев поблагодарил своих конкурентов на выборах, а особую благодарность выразил предыдущему президенту Владимиру Фортову — за то, что тот боролся за сохранение РАН, и исполняющему обязанности главы РАН Валерию Козлову — за то, что тот уверенно "провел корабль Академии наук" к выборам.

За сохранение Академии

По мнению экс-президента РАН Владимира Фортова, избрание Сергеева означает, что ученые выступили за сохранение Академии как ведущей исследовательской организации России.

"Люди голосовали за науку в Академии наук, а не за менеджмент в науке. Люди голосовали за первоклассного, мирового уровня ученого", — сказал Фортов.

По его словам, теперь перед Сергеевым стоит сложнейшая задача — собрать президиум РАН, готовый к решению задач по развитию российской науки. "Ему надо найти людей, которые должны костьми лечь за науку. А если человек активно занимается наукой, ездит на конференции, пишет статьи, то это сделать нелегко", — заключил Фортов.