Александр Сергеев лидирует по итогам первого тура выборов главы РАН

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Академик Александр Сергеев с большим перевесом стал лидером по итогам первого тура выборов президента Российской академии наук, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАН.

Ранее стало известно, что по итогам первого тура никто из кандидатов не набрал требуемого большинства голосов, предстоит второй тур, в который вышли академики Александр Сергеев и Роберт Нигматулин.

"Списочный состав членов Академии наук — 2034 человека, на выборах было зарегистрировано 1596 человек. Тем самым кворум имелся. После вскрытия урн было обнаружено 1596 бюллетеней, из них 14 — недействительных", — сказал собеседник агентства.

"Для победы на выборах уже в первом туре надо было набрать 799 голосов. Итоги первого тура таковы: за Александра Сергеева подан 681 голос, за Роберта Нигматулина — 276 голосов, за Геннадия Красникова — 269, за Владислава Панченко — 204, за Евгения Каблова — 152", — сказали в пресс-службе.

В настоящее время идет второй тур. Оглашение его результатов ожидается около 16.30 мск.