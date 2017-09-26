Источник рассказал подробности о голосовании на выборах президента РАН

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. По результатам первого тура выборов президента Российской Академии наук ни один из кандидатов не набрал нужного большинства голосов, предстоит второй тур, который пройдет во вторник, сообщил РИА Новости источник в Академии наук.

"После подсчета голосов по результатам первого тура никто не набрал нужного большинства, поэтому сегодня пройдет второй тур", — сказал собеседник агентства.

Кандидатами на высший пост в РАН были пять человек — генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ, Москва) академик Евгений Каблов, директор АО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" (Зеленоград) академик Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова (Москва) академик Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований академик Владислав Панченко, директор Института прикладной физики (Нижний Новгород) академик Александр Сергеев.