МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Москве в здании РАН началось тайное голосование по выборам президента Российской академии наук, рассказали РИА Новости в академии.

Кандидатами на высший пост в РАН стали пять человек — генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ, Москва) академик Евгений Каблов, директор АО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" (Зеленоград) академик Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова (Москва) академик Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований академик Владислав Панченко, директор Института прикладной физики (Нижний Новгород) академик Александр Сергеев.

В бюллетене кандидаты впервые перечислены по алфавиту (до этого в бюллетене первым стоял кандидат, рекомендованный президиумом РАН). Каждый член Академии наук может проголосовать только за одного претендента.

Для избрания кандидату надо набрать более половины голосов. Если победитель определен не будет, проводится второй тур, а при необходимости — третий.

Если главу РАН не удается избрать после трех туров, назначаются новые выборы. До их проведения исполнение обязанностей главы организации возлагается президентом России по предложению правительства на одного из академиков.

Официальные итоги голосования объявят во второй половине дня.