Экс-президент РАН Фортов поддержал Сергеева на выборах главы Академии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший президент Российской академии наук (РАН) академик Владимир Фортов поддержал кандидатуру академика Александра Сергеева на выборах главы РАН.
"Выбирая нового президента (Академии наук), мы должны обращать внимание на то, что это должен быть человек, пользующийся и нашим уважением, и уважением власти", — сказал Фортов, выступая в понедельник на общем собрании РАН среди других доверенных лиц в поддержку кандидатов.
Фортов добавил, что возглавляемый Сергеевым Институт прикладной физики в Нижнем Новгороде активно занят и оборонными работами, активно сотрудничает с российским федеральным ядерным центром в Сарове.
"Я знаю, что мне на прошлых выборах (в марте нынешнего года) многие готовы были отдать свои голоса. Если бы я мог, я отдал бы их Александру Сергееву", — сказал Фортов.
Фортов возглавлял РАН в 2013-2017 годах.
Тайное голосование начнется утром во вторник.