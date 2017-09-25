Экс-президент РАН Фортов поддержал Сергеева на выборах главы Академии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший президент Российской академии наук (РАН) академик Владимир Фортов поддержал кандидатуру академика Александра Сергеева на выборах главы РАН.

"Выбирая нового президента (Академии наук), мы должны обращать внимание на то, что это должен быть человек, пользующийся и нашим уважением, и уважением власти", — сказал Фортов, выступая в понедельник на общем собрании РАН среди других доверенных лиц в поддержку кандидатов.

Он отметил, что Сергеев — ученый с мировым именем, внесший большой вклад, в частности, в создание техники, которая помогла относительно недавно международному коллективу ученых зафиксировать наличие гравитационных волн, которое называют одним из главных открытий в истории науки.

Фортов добавил, что возглавляемый Сергеевым Институт прикладной физики в Нижнем Новгороде активно занят и оборонными работами, активно сотрудничает с российским федеральным ядерным центром в Сарове.

"Я знаю, что мне на прошлых выборах (в марте нынешнего года) многие готовы были отдать свои голоса. Если бы я мог, я отдал бы их Александру Сергееву", — сказал Фортов.

Фортов возглавлял РАН в 2013-2017 годах.

Кандидатами на высший пост в РАН являются пять человек — генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ, Москва) академик Евгений Каблов, директор АО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" (Зеленоград) академик Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова (Москва) академик Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований академик Владислав Панченко, директор Института прикладной физики (Нижний Новгород) академик Александр Сергеев.

Тайное голосование начнется утром во вторник.