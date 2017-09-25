Ученые подтвердили возраст одной из реликвий святого Франциска

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Датские и итальянские физики подтвердили возраст мешка с хлебом, который, по легенде, святой Франциск Ассизский попросил ангела передать из Франции, где он тогда находился, в монастырь в Италии, говорится в статье, опубликованной в журнале Radiocarbon.

"К счастью или к сожалению, научные опыты и замеры не могут доказать того, что какая-то легенда или верование являются правдой или нет. С другой стороны, они позволяют нам проверить, действительно ли объект, связанный с этими событиями, является фальшивкой или нет. Как уже этот мешок с хлебом оказался на пороге монастыря – это уже вопрос веры", — заявил Кааре Расмуссен (Kaare Rasmussen) из университета Южной Дании в Оденсе.

Зимой 1224 года, как гласит легенда, на пороге монастыря Фоллони, расположенного на юге Италии, появился мешок с хлебом, попавший туда по воле святого Франциска, пославшего ангела с этим даром из Франции. Сам мешок быстро стал святыней, и монахи долгое время использовали его в качестве ткани, покрывавшей алтарь монастыря.

В 1734 году Фоллони был разрушен землетрясением, и, после строительства нового монастыря, монахи решили защитить ткань от дальнейшего разрушения, поместив ее в специальную емкость. До нашего времени дожила лишь половина от этого мешка, и теперь хранители монастыря ревностно оберегают ее от возможных проблем.

Расмуссену и его коллегам, специалистам в "химической" археологии, удалось убедить отца Агнелло Стойя (Agnello Stoya), текущего хранителя Фоллони, дать несколько волокон реликвии для химического анализа и вычисления ее возраста. В общей сложности ученым пришлось потратить около 10 миллиграмм материи мешка святого Франциска для того, чтобы найти ответы на все интересовавшие их вопросы.

За последние 15 лет Расмуссен, Ричард Эвершед и ряд других известных историков и химиков раскрыли множество секретов прошлого, в том числе секрет того, как древние египтяне бальзамировали мумий, когда жители Европы научились делать сыр и когда африканцы одомашнили коров и научились пить молоко, а также многое другое.

© Фото : Rasmussen et al. / Radiocarbon 2017 Кусок ткани мешка, в котором предположительно лежал хлеб Франциска Ассизского © Фото : Rasmussen et al. / Radiocarbon 2017 Кусок ткани мешка, в котором предположительно лежал хлеб Франциска Ассизского

Большинство из этих открытий стали возможными благодаря простому наблюдению – стенки глиняной посуды и ткань содержат в себе множество пор, куда часто попадают молекулы жиров, белков и прочих веществ, содержащихся в пище. Соответственно, изучение их состава и количества может подсказать, какие продукты или ингредиенты хранились в сосуде, в мешке или в саване мумий.

Как оказалось, средневековые легенды действительно не врали в данном отношении – в мешке, найденном у порога Фоллони в 1224 году, действительно хранился хлеб. В пользу этого говорит то, что химики нашли в его волокнах следы эргостерола – вещества, вырабатываемого спорыньей, грибком-паразитом пшеницы, чьи споры нередко попадали в муку вместе с перемолотым зерном.

В свою очередь, возраст мешка, как показывает радиоуглеродный анализ, составляет около 740 лет. Это означает, что данная святыня не является фальшивкой и действительно относится к эпохе, когда жил Франциск Ассизский и когда случилось то событие, о котором монахи говорят уже почти восемь сотен лет.

Это, как подчеркивают ученые, не доказывает того, что мешок действительно оказался на пороге монастыря по воле святого, но исключает возможность того, что данная легенда появилась значительно позже его смерти для того, чтобы сделать монастырь Фоллони более популярным среди прихожан и почитателей основателя ордена францисканцев.