И.о. главы РАН Козлов прокомментировал выборы президента академии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Выборы президента Российской академии наук вряд ли пройдут в один тур, считает исполняющий обязанности главы РАН Валерий Козлов.

"Думаю, в один тур — нет. Это мое предположение", — так ответил Козлов журналистам на соответствующий вопрос в кулуарах общего собрания РАН.

Козлов отметил, что по программам кандидатов на общем собрании идут "серьезные выступления".

В рамках нынешнего общего собрания запланировано во вторник провести выборы нового президента РАН. На понедельник намечено обсуждение кандидатов.

Новыми кандидатами на пост главы РАН в конце августа правительством РФ были утверждены пять человек: генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ, Москва) академик Евгений Каблов, директор АО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" (Зеленоград) академик Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова (Москва) академик Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований академик Владислав Панченко, директор Института прикладной физики (Нижний Новгород) академик Александр Сергеев.

Для победы на выборах требуется набрать более половины голосов принявших участие в голосовании членов РАН. Если ни один из кандидатов не преодолеет эту планку, пройдет второй тур.