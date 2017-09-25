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РИА Наука
РИА Наука

Археологи нашли "следы" Византии и Халифата в древнем Суздале

12:3225.09.2017
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© Фото : Институт археологии РАНАртефакты, найденные археологами в ШекшовоАртефакты, найденные археологами в Шекшово
© Фото : Институт археологии РАН

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Раскопки в могильнике Шекшово на территории древнего Суздаля помогли ученым найти на севере Руси следы византийских и арабских артефактов, указавшие на то, что эта часть страны была крупным торговым узлом во времена сыновей Ярослава Мудрого, сообщает Институт археологии РАН.

"При недавно завершившихся раскопках могильника Шекшово мы обнаружили погребение крайне "космополитичной" модницы – в ее могиле находились около 140 предметов. В их числе византийские и арабские монеты, украшения финских и славянских типов.  Все это позволяет проследить дальние связи обитателей Суздальской  земли и еще раз показать, что тогдашняя Русь была включена в интенсивный культурный и торговый обмен", — рассказывает академик Николай Макаров, руководитель раскопок и директор Института археологии РАН.

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Перекресток миров

Суздальское Ополье, обширное плато с невысокими холмами на территории современных Владимирской и Ивановской областей, в Средние века было "ядром" Владимиро-Суздальской Руси. В середине 19 века на этой территории предпринял грандиозные археологические раскопки граф Алексей Уваров.

Материалы этих раскопок, проводившихся в соответствии с методиками того времени, сегодня не могут служить полноценным источником для изучения истории Суздальской земли: полевые дневники раскопок Уварова лаконичны, чертежи  и рисунки погребений не составлялись, огромная коллекция оказалась спутана и не каталогизирована.

С 2011 года ученые Института археологии ведут работы на крупном могильнике Шекшово, одном из немногих, где удалось найти погребения, не затронутые раскопками Уварова. В 1852 году он обнаружил здесь 244 кургана, а рядом находилось крупное поселение 10-12 веков. Сегодня это пахотное поле без каких-либо следов курганных насыпей.

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Как объясняет академик Макаров, его команде пришлось разработать новые методики геофизического анализа, которые позволили российским археологам найти "невидимые" некрополи, "растворившиеся" в местности за десятки минувших веков.

Летом 2017 года ученые обнаружили основания пяти курганов, два из них попали в зону раскопок общей площадью около 600 квадратных метров. Всего в этой зоне было найдено 4 погребения, одно из которых было приурочено к уничтоженному  кургану,  а три оказались бескурганными.

Монета для Харона и следы первого Халифата

Самые значимые находки были сделаны в бескурганном "погребении 6". Здесь была похоронена женщина 20-29 лет. В ее могиле было найдено около 140 средневековых предметов, в основном украшения и детали одежды.

Ее убор состоял из проволочных височных колец, ожерелья из стеклянных бус и бисера с тремя подвесками из монет, подковообразной фибулы, двух браслетов, серебряного, бронзового и стеклянного перстней. В костюме погребенной сочетаются украшения финских и славянских типов.

© Фото : Институт археологии РАНПогребение молодой женщины, найденное в Суздальском Ополье
© Фото : Институт археологии РАН
Погребение молодой женщины, найденное в Суздальском Ополье

При этом из трех монет в ожерелье, две были восточными, и одна – византийская. Это серебряный милиарисий императора Константина VII Багрянородного и его сына и соправителя Романа II. Именно он принимал княгиню Ольгу в Константинополе, и был автором трактата "Об управлении империей", одного из немногих источников информации о Руси X века. Византийская монета занимала центральное положение в ожерелье.

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Помимо этого, ученые получили новые подтверждения, что на Северо-Востоке Руси в конце 10 — начале 11 века существовал обычай давать погребенному "деньги на проезд". Эта традиция – снабжать мертвых монетой для оплаты перехода в загробный мир – известная с античности, но  на Руси  подобные погребения редки и плохо документированы.

В этот раз такая монета была найдена в погребении 5, где был похоронен мужчина 20-25 лет. В его могиле был найден нож, а также половинка арабского дирхема конца 10 века без ушка и подвешивания монеты в качестве украшения, который и играл роль "обола мертвых".

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