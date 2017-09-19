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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли новый способ избавиться от "плохого" жира

19:0119.09.2017
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© Фото : Alexxai KravitzХудая и толстая мышьХудая и толстая мышь
© Фото : Alexxai Kravitz

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Американские генетики открыли особый фермент, мешающий жировым клеткам сжигать лишние калории, и научились блокировать его действие, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

"Наша главная цель – найти или создать методы, позволяющие лечить или предотвращать развитие ожирения. Наши эксперименты показывают, что мы можем этого достичь, воздействуя на особый белок в белых жировых клетках и заставляя их превращаться в бурый жир, помогающий организму бороться с лишним весом", — заявил Ирфан Лодхи (Irfan Lodhi) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Нано-пластырь, превращающий вредный белый в полезный бурый жир
© Фото : CUMC
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В последние годы ученые ищут способы избавиться от ожирения не только при помощи диеты, но и различных гормонов и сигнальных молекул, заставляющих тело самостоятельно сжигать лишние калории. Как показали эксперименты на мышах, этого можно добиться, заставив часть обычных жировых клеток превратиться в так называемый бурый жир.

Бурый жир встречается в основном в тканях младенцев и детенышей и используется для быстрого сжигания калорий и обогрева тела. По мере роста бурый жир исчезает. В организме взрослых особей преобладает белый жир, играющий роль "склада" питательных веществ.

Недавно биологи обнаружили, что некоторые вещества, такие как капсаицин, главное жгучее вещество перца, а также некоторые гормоны могут обращать этот процесс вспять, однако их медицинское применение осложняется тем, что эта процедура влияет на все тело человека, что крайне опасно для здоровья.

Норильский клуб зимнего плавания Умка
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лодхи и его коллеги нашли новый, потенциально более безопасный способ подобной трансформации, наблюдая за тем, как менялась работа клеток жировой ткани мыши, живущей в теплых и холодных клетках. Эти эксперименты помогли ученым найти фермент PexRAP, присутствовавший в большом количестве в белом жире и почти полностью отсутствовавший в бурых жировых клетках.

"Молекулы PexRAP, как правило, почти отсутствуют в клетках бурого жира в теле мышей. Когда мы поместили их в холодную среду, то тогда концентрация этого белка снизилась и в белых жировых клетках, в результате чего те начали вести себя, подобно бурому жиру. Холод, в свою очередь, заставляет бурый жир сжигать энергию и обогревать тело", — объясняет ученый.

Руководствуясь этой идеей, ученые заблокировали работу генов, отвечавших за производство PexRAP, в жировых клетках нескольких мышей. В результате этого фактически все их запасы жира начали не накапливать, а сжигать калории. благодаря чему такие грызуны обладали заметно меньшей массой по сравнению с сородичами и имели примерно в два раза меньше жира, чем мыши из контрольной группы.

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© REUTERS / Stringer
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Как работает этот фермент? Как показали опыты ученых, он может проникать в ядро клетки и взаимодействовать там с другими белками, подавляя работу цепочек генов, связанных с обогревом тела при низких температурах. В результате этого энергия, поступающая в жировые клетки, не сжигается, а запасается.

Дальнейшие опыты с PexRAP показали, что полная блокировка его работы не является полностью безопасной для организма животных – она может привести к перегреву тела или появлению лихорадки в том случае, если температура окружающей среды является достаточно высокой.

В ближайшее время Лодхи и его коллеги пытаются понять, как этого можно избежать, и успешное решение этой проблемы откроет путь для борьбы с эпидемией ожирения, поразившей человечество в последние годы.

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