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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: подростки начали взрослеть медленнее в последние годы

16:0719.09.2017
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© Fotolia / PhotobankПодросток делает урокиПодросток делает уроки
© Fotolia / Photobank

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Современные подростки гораздо медленнее взрослеют, чем это делали их родители, и заметно позже начинают работать, употреблять алкоголь и табак, а также заниматься сексом, заявляют психологи в статье, опубликованной в журнале Child Development.

"Сегодня подростки гораздо позже принимают на себя и "взрослые" заботы, такие как работа или получение водительских прав, и значительно позже начинают пробовать "взрослые" удовольствия, такие как секс или алкоголь. Это ни хорошо, ни плохо, это просто отражение современного культурного климата в США", — рассказывает Хиджун Парк (Heejung Park) из колледжа города Брин-Мар (США).

Молодые люди отдыхают на территории музея-заповедника Коломенское
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Ученые: молодежь оказалась менее распущенной, чем "поколение икс"

В последние годы в обществе укрепились два противоречащих друг другу стереотипа. Первый говорит о том, что подростки сегодня очень рано взрослеют и начинают употреблять спиртное и вести активную половую жизнь еще до выпуска из школы. Второй свидетельствует о том, что молодежь, наоборот, взрослеет сейчас очень поздно, живет с родителями и не имеет работы до 25-30 лет.

С другой стороны, последние исследования психологов рисуют прямо противоположную картину – к примеру, американские ученые обнаружили в прошлом году, что современная молодежь оказалась менее распущенной и  более скромной, чем их родители из "поколения Пепси" и их дедушки и прадедушки из поколения "шестидесятников".

Парк и его коллега Джин Твенж (Jean Twenge) из государственного университета Сан-Диего (США) нашли новые доказательства в пользу этой идеи, проанализировав и сопоставив результаты опросы среди молодых американцев, которые проводятся ежегодно социальными службами США с 1978 года по сегодняшний день.

Молодая пара в кровати
© Fotolia / Sergey Nivens
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В этих опросах в общей сложности приняло участие 8,3 миллиона подростков в возрасте от 13 до 19 лет, история жизни которых помогла ученым составить достаточно подробную картину того, как эволюционировала манера взросления подростков за последние четыре десятилетия.

Как оказалось, подростки сегодня взрослеют гораздо медленнее, чем во времена "холодной войны" – в среднем, сегодняшний 18-летний выпускник школы соответствует по своим привычкам и типичным занятиям  тому, чем занимались 15-летние юноши и девушки 20-30 лет назад.

Это касается не только работы и самостоятельной жизни, как сегодня считают родители, но и половой жизни и вредных привычек. К примеру, доля девятиклассников, сознавшихся в том, что они уже занимались сексом, упала почти в два раза по сравнению с 1991 годом, а число попробовавших алкоголь снизилось на 30% за это же время.

Игра в Battlefield 4
© Flickr / Juan P. Verni
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Что интересно, данный тренд затрагивает не только богатые и высокообразованные слои населения, но и фактически все социальные группы в Соединенных Штатах, что говорит о глобальном характере подобного "замедления" взросления. Как подчеркивают ученые, появление этого феномена не было связано с повышением нагрузки в школе или в университетах, однако они не исключают того, что в этом может быть "виноват" интернет.

Как полагают ученые, причиной этого могут быть две вещи – глубинные изменения в культуре Соединенных Штатов, сделавшие ставку на "медленное" взросление более интересным выбором для подростков, а также увеличение продолжительности жизни, благодаря которому люди сегодня заводят детей гораздо позже, чем в прошлом, и могут откладывать "взрослые" дела на потом.

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