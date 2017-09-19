В Петербурге открыли лабораторию по созданию глубоководных роботов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) открыл в Петербурге лабораторию по созданию глубоководных роботов для освоения мирового океана, сообщили РИА Новости в фонде во вторник.

"В Санкт-Петербурге состоялось открытие лаборатории ФПИ на базе Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин", деятельность которой будет направлена на создание технологий роботизированных необитаемых комплексов для проведения исследований в глубоководных районах мирового океана", – говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, в состав комплекса, разрабатываемого в рамках проекта, будут входить глубоководный аппарат, способный работать в автономном режиме, донная станция связи и навигации, комплекты корабельного и вспомогательного оборудования.

"Создаваемый комплекс обеспечит решение задач во всех ранее недоступных районах мирового океана", – заявил руководитель лаборатории, главный конструктор ЦКБ МТ "Рубин" Дмитрий Семёнов, чьи слова процитировали в пресс-службе.

При этом в состав лаборатории вошли ведущие специалисты ЦКБ МТ "Рубин" в сфере морской подводной робототехники.

Как сообщалось, российские ученые разработали проекты по подводному и подледному освоению недр Арктики с помощью роботов в рамках проекта "Айсберг". В том числе разрабатывается первая в мире гражданская атомная подводная лодка, при помощи которой предполагается искать полезные ископаемые. Как заявил весной 2017 года главный конструктор ЦКБ МТ "Рубин" Евгений Торопов, подводный робот для бурения подо льдами Северного Ледовитого океана может появиться через пять лет.

ФПИ создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.