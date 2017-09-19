В Петербурге открыли лабораторию по созданию глубоководных роботов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) открыл в Петербурге лабораторию по созданию глубоководных роботов для освоения мирового океана, сообщили РИА Новости в фонде во вторник.
Как отметили в фонде, в состав комплекса, разрабатываемого в рамках проекта, будут входить глубоководный аппарат, способный работать в автономном режиме, донная станция связи и навигации, комплекты корабельного и вспомогательного оборудования.
"Создаваемый комплекс обеспечит решение задач во всех ранее недоступных районах мирового океана", – заявил руководитель лаборатории, главный конструктор ЦКБ МТ "Рубин" Дмитрий Семёнов, чьи слова процитировали в пресс-службе.
При этом в состав лаборатории вошли ведущие специалисты ЦКБ МТ "Рубин" в сфере морской подводной робототехники.
ФПИ создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.