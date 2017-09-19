Скончался известный российский ученый Виктор Кременюк

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, специалист в области международных отношений Виктор Кременюк скончался на 77 году жизни, сообщается на сайте Института США и Канады.

"Восемнадцатого сентября на 77 году ушел из жизни Виктор Александрович Кременюк – известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, талантливый специалист в области международных отношений, яркий представитель российской американистики, педагог и организатор науки", — говорится в сообщении.

Кременюк работал в институте США и Канады с августа 1970 года, именно там, под влиянием школы американистики, он сформировался как ученый. С его именем связано становление в 1970-х годах нового направления в российской науке о международных отношениях, "характерной чертой которого являлся отказ от устаревших, догматических представлений по ряду ключевых проблем международной политики, советско-американских, а затем и российско-американских отношений". Кременюк в 1990 году стал первым в СССР и России профессором в сфере современной политологии.

Кременюк издал более 30 научных трудов, включая 11 индивидуальных монографий, изданных на иностранных языках за рубежом. В целом библиография его научных трудов насчитывает более 300 наименований общим объемом свыше 300 авторских листов.

Российский ученый являлся обладателем Государственной премии СССР в области науки и техники за разработку аналитических материалов по международным конфликтам в развивающемся мире. Также в 2002 году он удостоился первой премии Института урегулирования конфликтов в Нью-Йорке за изданную на английском языке монографию "Международные переговоры". В 2005 году ученый получил премию МЧС РФ за коллективную работу "Стратегические риски России". В 2007 он был признан одним из 2000 выдающихся интеллектуалов XXI века за выдающийся вклад в области образования и государственного управления.

"Коллеги высоко оценивали научные, педагогические, а также человеческие качества, такие как справедливость, отзывчивость, душевная щедрость и доброта. Коллектив Института США и Канады выражает соболезнования родным и близким Виктора Александровича Кременюка, талантливого ученого, человека, доказавшего преданность России, российской науке", — отмечается в сообщении.