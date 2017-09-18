Методы ядерной физики помогли ученым узнать, что ели лошади Пржевальского

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Международный коллектив ученых, в который входили специалисты биологического факультета МГУ имени Ломоносова и Зоологического института РАН (Санкт-Петербург), выяснил, с чем связаны изменения в рационе современных лошадей Пржевальского по сравнению с концом XIX века, результаты исследования, которые, как полагают его авторы, помогут восстановить популяцию этих животных, опубликованы в престижном международном научном журнале Scientific Reports.

Лошадь Пржевальского — это вид диких лошадей, представители которого обитали в Джунгарской части пустыни Гоби до середины ХХ века, но исчезли в результате антропогенного воздействия. Сохранилось лишь несколько особей в зоопарках, они и стали родоначальниками всех существующих в настоящее время лошадей Пржевальского.

"Цель нашего исследования — выяснить, изменились ли условия существования для лошадей Пржевальского, в частности, кормовая база, в Джунгарской Гоби с конца XIX века по настоящее время", — рассказала главный автор работы, ученый секретарь зоологического музея биофака МГУ Наталья Спасская, слова которой цитируются в сообщении пресс-службы университета.

Ответить на поставленный вопрос помогли исследования количества стабильного изотопа углерода-13 в волосах из хвостов лошадей Пржевальского. Этот изотоп содержится в разных количествах в клетках тканей травянистой и древесно-кустарниковой растительности, а с пищей попадает к растительноядным животным, где встраивается во вновь образуемые в организме лошадей химические вещества. Соответственно, по количеству этого изотопа можно определить, было животное травоядным или листоядным.

Для целей исследования из шкур животных, добытых в Джунгарской Гоби в XIX веке, были взяты образцы волос из хвостов взрослых лошадей Пржевальского. Эти волосы растут долго и не подвержены сезонной линьке. Такие экземпляры в мире единичны и хранятся только в Зоологическом институте РАН в Санкт-Петербурге и Научно-исследовательском зоологическом музее МГУ. Ученые сравнивали волосы из исторических образцов с волосами от современных реинтродуцированных (переселенных) в Джунгарии лошадей Пржевальского. А для проверки полученных результатов аналогичные исследования, также с использованием музейных экземпляров, провели на куланах — это еще один вид лошадиных, который обитает в Джунгарской Гоби.

В результате работы ученые выявили, что современные реинтродуцированные лошади Пржевальского пасутся на травянистых растениях во все сезоны года, в то время как в XIX веке это была их летняя диета, а листья кустарников были в рационе лошадей Пржевальского в позапрошлом веке в зимнее время.

Проявление у лошади Пржевальского сезонных особенностей в питании в историческом прошлом, вероятно, связано с вытеснением этого вида из оптимальных для него степных сообществ в полупустынные биотопы местным населением и домашним скотом. Обитание в кустарниковых зарослях помогало лошадям, кроме всего прочего, скрываться во время охоты на них.

"Результаты исследования заставляют подумать и о том, что в будущем рост численности лошадей Пржевальского будет вызывать увеличение конфликтов с местными скотоводами. Будущие проекты реинтродукции — переселения животных в их естественные местообитания — должны быть направлены на восстановление лошадей Пржевальского в травянистых сообществах, оптимальных для существования этого вида, и при этом учитывать более высокий риск антропогенного давления", — заключила Спасская.

Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Венского ветеринарного университета (Австрия), Монгольского государственного университета, Лейбницкого института изучения диких животных в зоопарках и в естественной среде (Германия), Норвежского института изучения природы и сотрудниками кластера Большого Гобийского заповедника (Монголия).