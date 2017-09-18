МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Советские биотехнологии, созданные под руководством академика Скрябина, дали России шанс не отстать навсегда в создании и изучении генно-модифицированных организмов, заявил академик Владислав Панченко, выступая на научной конференции "Постгеномные технологии", проходившей в Президиуме РАН в честь столетия академика Георгия Скрябина.

"В науке очень важна преемственность и шанс, и династия Скрябиных сыграла в этом отношении большое значение. Сейчас у нас есть шанс, и об этом говорят на самом высоком уровне, вернуться и настигнуть упущенное. Если мы им не воспользуемся, то мы, скорее всего, отстанем навсегда", — заявил ученый.

Академик Георгий Скрябин, один из основоположников современной российской биохимии и микробиологии, родился почти ровно сто лет назад, 17 сентября 1917 года. Под его руководством советские ученые впервые попытались применить микробов для производства различных полезных веществ и переработки природного сырья, в том числе и нефти, в белки и прочие органические соединения, а также были открыты несколько антибиотиков и гормонов.

© Фото : ИБПМ РАН Академик Георгий Скрябин © Фото : ИБПМ РАН Академик Георгий Скрябин

Академик Скрябин долгое время возглавлял Институт биохимии и физиологии организмов РАН, который сегодня носит его имя. Его сын, Константин Скрябин, продолжает работу отца, изучая работу отдельных генов микробов и других организмов. Его команда создала в 1999 году первый российский сорт трансгенной картошки, устойчивый к действию вирусов.

Как отметил Панченко, Скрябин был не только выдающимся ученым, но и великолепным организатором и даже дипломатом – он принимал активное участие в развитии Пагуошского движения ученых и способствовал установлению и поддержанию контактов между исследователями во время "холодной войны", и впоследствии принимал участие в развитии так называемой "научной дипломатии".

Дипломатические начинания Скрябина, по словам академика, заложили основы широкого научного взаимодействия между Россией и зарубежными научными организациями. Как отметил Панченко, сегодня наши ученые взаимодействуют и работают вместе Национальным научным фондом США (NSF), Национальными институтами здоровья США (NIH) и Британским королевским обществом, несмотря на санкции и политическую напряженность.