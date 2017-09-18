Ученый рассказал, когда люди смогут жить вечно

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Основатель Университета сингулярности в Кремниевой долине Хосе Луис Кордейро в интервью изданию RT рассказал о технологиях омоложения, которые позволят жить вечно, а также о телепатических способностях человечества.

По мнению футуролога, в ближайшие 20-30 лет появятся такие технологии, которые позволят омолаживать человека и позволять ему жить вечно.

"Мы сможем жить дольше, сохраняя организм в хорошем состоянии, а наша конечная цель — получить возможность жить вечно", — сказал ученый.

Он также заявил об отсутствии биологического предела человеческой жизни.

Кроме того, Хосе Луис Кордейро считает, что в будущем люди получать возможность общаться с помощью телепатии.

"Мы начнём общаться с помощью телепатии, один мозг будет напрямую связываться с другим. Сегодня наша коммуникация несовершенна, ведь устная речь — это очень неэффективная технология, я бы сказал, примитивная", — сказал он.

Футуролог также предрек, что искусственный интеллект превзойдет человеческий.

"На подходе и другая технология — искусственный интеллект. Он разовьётся до уровня человеческого, а затем и превзойдёт его. Поэтому нам нужно будет объединиться с искусственным разумом. Это было бы очень желательно", — сказал ученый.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал искуственный интеллект основной угрозой человечеству.