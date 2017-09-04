МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал слова Владимира Путина о том, что властелином мира станет тот, кто станет лидером в сфере развития искусственного интеллекта.

"Начинается…", — написал он в твите с ссылкой на новость о заявлении российского президента.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2017

​​"Я думаю, что гонка за лидерством в сфере искусственного интеллекта скорее всего приведет к Третьей мировой войне", — написал он далее, отметив, что в эту гонку могут быть вовлечены Россия, Китай и другие страны с высоко развитой компьютерной наукой.

Маск также добавил, что инициирована война может быть не лидером одной из стран, а искусственным интеллектом, если тот решит, что упреждающий удар даст больше шансов на победу.

Выступая в Ярославле на открытом уроке "Россия, устремленная в будущее" несколько дней назад, российский лидер отметил, что искусственный интеллект не только открывает миру новые возможности, но и создает серьезные угрозы.

Илон Маск, выступая в июле перед Национальной ассоциацией губернаторов в США, отметил, что разработки искусственного интеллекта должны быть искусственно ограниченны из-за рисков для человечества.

В августе Маск подписал петицию в адрес ООН, требующую запретить оружие, созданное на базе искусственного интеллекта и способное открывать огонь без воздействия человека.