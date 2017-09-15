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РИА Наука
РИА Наука

Ученые создали "нано-пластырь", сжигающий жир

16:3015.09.2017
(обновлено: 16:36 15.09.2017)
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© Фото : CUMCНано-пластырь, превращающий вредный белый в полезный бурый жирНано-пластырь, превращающий вредный белый в полезный бурый жир
© Фото : CUMC

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Американские биологи создали необычный нанопластырь, заставляющий клетки белого жира в складках кожи превратиться в полезный бурый жир, и проверили его работу на мышах, говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Nano.

"Существует несколько препаратов, трансформирующих белый жир в бурый. Все они обладают одним недостатком – их нужно употреблять в виде таблеток или инъекций. В результате этого все тело подвергается действию лекарства, что ведет к проблемам с желудком, набору веса и переломам костей. Наш пластырь избавлен от этих недостатков", — рассказывает  Ли Цян (Li Qiang) из университета Колумбии (США).

Норильский клуб зимнего плавания Умка
© РИА Новости / Александр Кряжев
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По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, наблюдается глобальная эпидемия ожирения. В прошлом году каждый третий житель земного шара, в общей сложности 1,9 миллиарда человек, страдал от лишних килограммов, примерно 15% — от тяжелых форм ожирения. По данным организации, 47% болезней, например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак, связаны с ожирением.

В последние годы ученые ищут способы избавиться от ожирения не только при помощи диеты, но и при помощи различных гормонов и сигнальных молекул, заставляющих тело самостоятельно сжигать лишние калории. Как показали эксперименты на мышах, этого можно добиться, заставив часть обычных жировых клеток превратиться в так называемый бурый жир.

Бурый жир встречается в основном в тканях младенцев и детенышей и используется для быстрого сжигания калорий и обогрева тела. По мере роста бурый жир исчезает и в организме взрослых особей преобладает белый жир, играющий роль "склада" питательных веществ.

Недавно биологи обнаружили, что некоторые вещества, такие как капсаицин, главное жгучее вещество перца, а также некоторые гормоны, могут обращать этот процесс вспять, однако их медицинское применение осложняется тем, что проводить подобную процедуру в рамках всего тела человека крайне опасно.

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© REUTERS / Stringer
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Цян и его коллеги решили эту проблему, упаковав два подобных гормона в наночастицы, которые постепенно растворяются и выпускают свое содержимое при попадании в тело человека. Эти наночастицы биологи поместили в особый пластырь, покрытый наноиглами и постепенно вводящий свое содержимое в тело человека или животного при наклеивании на кожу.

Работу этого "жиросжигающего" пластыря биологи проверили на мышах, страдавших от ожирения. Опыты показали, что масса жира на той стороне живота, куда приклеили пластырь, сократилась на 20% всего через четыре недели после начала эксперимента и для того, и для другого гормона.

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Сброс лишнего веса привел и к другим положительным эффектам – уровень сахара в крови грызунов заметно снизился, их организм начал лучше реагировать на инсулин, они стали более активны.

"Многие люди будут, несомненно, рады тому, что мы создали менее болезненную и более безопасную альтернативу липосакции. Что самое главное, наша методика может применяться не только для лечения ожирения, но и для борьбы с диабетом и другими расстройствами метаболизма", — заключает Цян.

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