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РИА Наука
РИА Наука

Физики из России придумали материал для суперкомпьютеров будущего

16:2512.09.2017
(обновлено: 16:34 12.09.2017)
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© Фото : Gregory Stewart, SLACЭлектроны и ядро атомаЭлектроны и ядро атома
© Фото : Gregory Stewart, SLAC

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российские физики-теоретики предсказывают существование особого класса материалов — полуметаллов, которые не содержат атомов металлов и могу стать основой будущих сверхбыстрых компьютеров, говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

"В каком-то смысле наше открытие было сюрпризом даже для нас самих. Оно, в сущности, подтверждает знаменитый ленинский тезис о неисчерпаемости электрона наравне с атомом. Теперь дело за экспериментаторами. Веществ, которые хорошо описываются рассмотренной нами моделью, известно достаточно много. Поэтому я убежден, что предсказанная нами фаза будет в конце концов обнаружена", — заявил Артем Сбойчаков из Института теоретической и прикладной электродинамики РАН.

Так художник представил себе электронный спектр трехмерного аналога графена
© Пресс-служба МФТИ
Физики из России объяснили существование трехмерных аналогов графена

Так называемые полуметаллы с точки зрения физиков являются не химическими веществами, занимающими промежуточное положение между настоящими металлами и полупроводниками вроде кремния, а особыми материалами, избирательно пропускающими электрический ток. Приставка "полу-" в их названии обусловлена тем, что они пропускают лишь те электроны, чей спин повернут или вверх, или вниз.

Подобные материалы, как объясняет пресс-служба МФТИ, сегодня считаются одним из главных кандидатов на замену кремния и других полупроводников, применяемых при производстве электроники. Полуметаллы позволят ученым и инженерам использовать спин электронов для передачи информации. Это сделает компьютеры в десятки раз более быстрыми и экономными и позволит "воскресить" закон Мура, потерявший свою силу в последние годы.

Как объясняют Сбойчаков и его коллеги, все известные полуметаллы содержат в себе атомы и ионы настоящих металлов, многие из которых являются редкими и дорогими, а другие – крайне токсичными и небезопасными для человека. Это не позволяет использовать спиновую электронику в качестве компонентов кибернетических протезов и различных вживляемых чипов.

Изобретатель, архивное фото
© Fotolia / Andrey Burmakin
Физики создали частицу, которая ведет себя как материя и антиматерия

Ученые из ИТПЭ РАН, МФТИ и их зарубежные коллеги из Японии и США, экспериментируя с особыми изолирующими материалами, электроны и "дырки" в которых распределены неравномерно, выяснили, что свойствами полуметаллов могут обладать и вещества, не содержащие в себе настоящих металлов.

Как оказалось, подобные изоляторы можно превратить в полуметаллы, если заменить часть их атомов особым набором других элементов, который поменяет распределение "лишних" электронов и областей избыточного положительного заряда и объединит их в цепочки, по которым спиновый ток сможет беспрепятственно двигаться.

Сэндвич из ферромагнетиков и сверхпроводника, превративший золото в магнит
© Фото : Flokstra et al. / Nature Physics 2015
Физики из МГУ превратили золото в магнит и сделали шаг к спинтронике

В роли таких присадок, как отметил Александр Рожков, физик из московского Физтеха в Долгопрудном, могут выступать атомы азота, фосфора и других элементов, число электронов в которых отличается от того, как много их содержится в оригинальном материале.

По словам российских физиков, их теоретическое открытие уже привлекло внимание коллег-экспериментаторов из американского университета Ратгерса, и те пообещали в ближайшее время начать процесс подбора правильной "начинки" для вещества-изолятора, которая превратила бы его в неметаллический полуметалл. Создание такого вещества ускорило бы разработку спиновой электроники и помогло человечеству найти новые применения для подобных материалов.

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