Запуск нового экипажа МКС на "Союзе МС-06" назначили на 13 сентября

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 12 сен — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06 и новым экипажем МКС на борту будет запущена 13 сентября 2017 года в 00:17 мск с "Гагаринского старта", сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.
Индикатором невесомости и талисманом новой экспедиции стала маленькая модель первого искусственного спутника Земли (ИСЗ). Шестьдесят лет со дня запуска СССР первого в мире ИСЗ ПС-1 (Простейший спутник-1) будет широко отмечаться 4 октября 1957 года.
Запуск может пройти в сложных атмосферных условиях, считает директор Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ) МГУ Михаил Панасюк. По его словам, рискованная радиационная обстановка может сложиться во время запуска, если магнитное возрастание, вызванное солнечной активностью 6-11 сентября продолжится. Однако по словам командира корабля Александра Мисуркина, последствия серии мощных вспышек на Солнце не помешает провести запуск новой экспедиции.
Корабль новой модификации "Союз МС" создан в результате глубокой модернизации корабля "Союз ТМА". Он предназначен для доставки экипажей численностью до трех человек и сопутствующих грузов на Международную космическую станцию, а также для их возвращения на Землю. Во время нахождения на МКС также выполняет функции корабля-спасателя и поддерживается в постоянной "боевой" готовности к срочному спуску экипажа на Землю.