Запуск нового экипажа МКС на "Союзе МС-06" назначили на 13 сентября

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 12 сен — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06 и новым экипажем МКС на борту будет запущена 13 сентября 2017 года в 00:17 мск с "Гагаринского старта", сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.

В составе основного экипажа МКС-53/54 Александр Мисуркин (командир корабля, Роскосмос) и астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (бортинженеры, NASA). На МКС участников новой экспедиции ожидают российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи. До конца года выходов в открытый космос по российской программе из МКС не будет, первая внекорабельная деятельность (ВКД) запланирована на январь 2018 года.

Индикатором невесомости и талисманом новой экспедиции стала маленькая модель первого искусственного спутника Земли (ИСЗ). Шестьдесят лет со дня запуска СССР первого в мире ИСЗ ПС-1 (Простейший спутник-1) будет широко отмечаться 4 октября 1957 года.

Запуск может пройти в сложных атмосферных условиях, считает директор Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ) МГУ Михаил Панасюк. По его словам, рискованная радиационная обстановка может сложиться во время запуска, если магнитное возрастание, вызванное солнечной активностью 6-11 сентября продолжится. Однако по словам командира корабля Александра Мисуркина, последствия серии мощных вспышек на Солнце не помешает провести запуск новой экспедиции.

Корабли серии МС оснащены усовершенствованной системой управления движением и навигации, а также модернизированной системой стыковки и внутреннего перехода. Кроме того, увеличенная площадь и мощность фотоэлементов позволяет солнечным батареям вырабатывать больше энергии для энергосистем и обогрева находящегося на борту экипажа. Кроме того, на "Союзе МС-06" — новые системы связи, пеленгации, бортовых измерений и обеспечения теплового режима, а также модернизированные средства обеспечения приземления.

Корабль новой модификации "Союз МС" создан в результате глубокой модернизации корабля "Союз ТМА". Он предназначен для доставки экипажей численностью до трех человек и сопутствующих грузов на Международную космическую станцию, а также для их возвращения на Землю. Во время нахождения на МКС также выполняет функции корабля-спасателя и поддерживается в постоянной "боевой" готовности к срочному спуску экипажа на Землю.