Новый экипаж МКС выполнит на станции более 200 научных экспериментов

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, (Казахстан), 11 сен — РИА Новости. Новый российско-американский экипаж МКС во время работы на станции планирует выполнить более 200 научных экспериментов, из них около 150 проведут астронавты НАСА, и 56 — российские космонавты, сообщили члены экспедиции на предполетной пресс-конференции на Байконуре.

"Сравнивая научную программу моего первого полета и нынешнего — сейчас она несопоставимо больше. Но, так как я пилот по образованию, расскажу о своем самом любимом эксперименте — это выход в открытый космос. Там мы проводим эксперимент по наличию жизни на поверхности станции. Кто бы мог подумать, что там она может быть, ведь такие перепады температур +100, —100, и все же она есть", — рассказал командир корабля "Союз МС-06" Александр Мисуркин.

Бортинженер "Союза" Марк Ван Де Хей отметил, что по американской программе будут выполнены более 150 экспериментов.

"Мы являемся и глазами, и руками ученых. Во время нашей экспедиции собираемся проводить эксперименты, которые еще никто не проводил. Вскоре мы покинем низкую орбиту в направлении Марса, мы должны изучать человека, человеческое тело, такие эксперименты очень важны для нас", — сказал астронавт.

По программе российского сегмента планируется провести 56 экспериментов, уточнил представитель "Роскосмоса".

В основной экипаж корабля "Союз МС-06" включены космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хей и Джозеф Акаба.

Заседание межведомственной комиссии прошло по итогам двухдневной экзаменационной сессии. Космонавты справились со всеми учебными нештатными ситуациями, работая на точных копиях российского сегмента МКС и корабля "Союз МС". Также их признала годными к полету медицинская комиссия.

Мисуркин полетит на МКС во второй раз, Акаба — в третий, Ванде Хей пока не имеет опыта космических полетов.

Старт новой экспедиции к МКС на корабле "Союз МС-06" намечен на 13 сентября в 00.58 мск с космодрома Байконур, планируемая продолжительность полета составит 167 суток.