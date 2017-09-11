Солнечная активность пошла на спад, сообщили ученые

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Активность Солнца в данный момент пошла на спад и не должна вызвать дальнейших негативных последствий для Земли. Об этом сообщил главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев в интервью RT.

Богачев отметил, что последняя вспышка произошла на краю Солнца, "даже на обратной его стороне", поэтому потоки заряженных частиц и жесткого излучения не окажут тот же эффект, что и предыдущие.

По словам ученого, вспышки на Солнце, начавшиеся на прошлой неделе, были крупнейшими за всю историю современных наблюдений. При этом они происходили на фоне довольно слабой активности Солнца, когда подобных явлений не ожидалось.

"Исходя из эволюции Солнца, сейчас должно быть очень спокойное состояние, в каком-то смысле "солнечная спячка". Поэтому ученые рассматривают это скорее как разовый всплеск", — заключил Богачев.

Серия вспышек началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса М мощностью в 4-5 баллов, 6 сентября последовала вспышка класса X мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.