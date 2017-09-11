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WP обеспокоена невмешательством России в выборы в Германии

13:2011.09.2017
(обновлено: 13:32 11.09.2017)
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© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером. Архивное фотоХакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Glebstock

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Американская газета The Washington Post считает невмешательство России в грядущие выборы в Германии поводом для беспокойства.

Редакция газеты The Washington Post в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
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Издание, известное многочисленными публикациями на тему "связей" Москвы и администрации Дональда Трампа, а также о "российских" хакерах, выпустило статью под названием "Пока немцы готовятся голосовать, возникает загадка: где русские?".

В ней читателям напоминают об инциденте 2015 года, когда некие хакеры (с точки зрения авторов, российские) взломали компьютеры парламента Германии и похитили около 16 гигабайт данных.

С тех пор, по словам авторов, немецкие политики "нервно" ждали, когда те или иные данные будут опубликованы и начнется скандал.

Стопка газет
© Fotolia / svort
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"Многие с осторожностью смотрели на сентябрь 2017 года — время следующих выборов в Германии — как на вероятное окно для вмешательства России с целью еще раз подорвать основу западной демократии", — пишет WP.

Однако до выборов осталось две недели, Ангела Меркель, которая, по словам авторов, является "заклятым врагом" Владимира Путина, находится на пути к победе, а украденные письма так нигде и не всплыли.

Более того, "российская пропаганда" не проводит никакой кампании по дезинформации, и даже "кремлевские боты" ведут себя "подозрительно тихо", сетует The Washington Post.

С точки зрения издания, это стало загадкой в том числе для чиновников и экспертов.

"Я беспокоюсь из-за этого, — заявил WP Максимилиан Чупецки, директор Лаборатории цифрового криминалистического анализа при Атлантическом совете. — "Почему так тихо? Кажется, это неправильно".

Авторы гадают, что кроется за поведением России в этой ситуации: успехи Германии в вопросах кибербезопасности, решение Кремля "дать задний ход" или же Москва "просто выжидает".

Публикация журнала Washington Post в Антифейковом проекте сайта МИД РФ
© РИА Новости
МИД ответил на статью WP о "притеснении" ее корреспондента в России

Еще со времен предвыборной кампании Трампа The Washington Post в попытках его дискредитировать активно писала о его предполагаемых связях с Россией, не предоставляя никаких доказательств. Кроме того, издание тиражируют ничем не подкрепленную информацию о якобы российских кибератаках на США и другие страны.

В одной из недавних статей газета писала о том, что на ее российского корреспондента Эндрю Рота якобы оказывается "административное давление". На статью отреагировали в МИД России, отметив, что автор материала не приводит ни имен, ни званий сотрудников ведомств, якобы давивших на него. "Такого рода надуманные обвинения мы оставляем на совести редакции этой газеты", — говорится в сообщении министерства.

К пуговицам претензии есть?
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
К пуговицам претензии есть?

 

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
АНДРЕЙ КОННИН
Чистейшей воды паранойя: русские якобы вмешиваются в выборы - плохо; русские не вмешиваются в выборы - ещё хуже. Это диагноз.
13:30
11.09.2017
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radiozaboy
А нам не надо, т.к. мы уже взломали Меркель, и теперь она будет петь про Единую Германию, Единую Европу и про лютых заграничных врагов, подступивших к границам )))
13:28
11.09.2017
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