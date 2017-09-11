Вспышки на Солнце могут быть опасны для запусков с Байконура, заявил ученый

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Два запуска с космодрома Байконур 11 и 13 сентября могут пройти в рискованной радиационной обстановке, если магнитная буря, вызванная очередной вспышкой на Солнце, продолжит нарастать, заявил журналистам в понедельник директор Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына (НИИЯФ) МГУ Михаил Панасюк.

Старт спутника Amazonas-5 запланирован на 22.23 мск 11 сентября на ракете "Протон-М". Запуск корабля "Союз МС-06" ожидается в 00.17 13 сентября на ракете "Союз-ФГ".

"Я бы воздержался, если вот это возрастание, которое началось вчера, будет продолжаться", — сказал Панасюк.

Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще несколько средних и одну сильную вспышку. Еще одна сильная вспышка мощностью Х8.2 произошла около 19.00 10 сентября.