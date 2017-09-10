На космодром Восточный доставили блоки ракеты-носителя "Союз-2.1а"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен — РИА Новости. Поезд с блоками ракеты-носителя "Союз —2.1а" для запуска с космодрома Восточный прибыл в Амурскую область и транспортирован на технический комплекс космодрома, сообщает в воскресенье центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

В ночь на 2 сентября РКЦ "Прогресс" отправил железнодорожный состав с блоками "Союза-2.1" из Самары на Восточный.

"Десятого сентября 2017 года специалисты Роскосмоса и филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — КЦ "Восточный" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос" встретили состав с блоками ракеты-носителя "Союз-2.1а". Эшелон прибыл на станцию Ледяная вблизи космодрома Восточный и был транспортирован на технический комплекс. Контейнеры установлены в складе-блоков, откуда затем будут транспортированы в монтажно-испытательный корпус", — сообщает ЦЭНКИ. Уточняется, что ракета-носитель будет участвовать в тестовом "сухом" вывозе совместно с разгонным блоком "Фрегат".

В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1. РН "Союз-2.1б" для второго пуска с космодрома Восточный в настоящее время проходит испытания и по окончанию будет также отправлена на технический комплекс в Амурской области.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.