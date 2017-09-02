Поезд с блоками ракеты "Союз-2.1а" выехал из Самары на космодром Восточный

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Состав с блоками ракеты-носителя "Союз-2.1а" выехал из Самары на космодром Восточный в Приамурье, сообщается на сайте Роскосмоса.

"РКЦ "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") в ночь с 1 на 2 сентября 2017 года осуществил отправку железнодорожного состава с блоками ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" из Самары на космодром Восточный", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно планам, блоки прибудут на космодром 10-11 сентября. Ракета-носитель будет участвовать в тестовом вывозе совместно с разгонным блоком "Фрегат".

Старт ракеты "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4 предварительно намечен на декабрь. Это будет третий пуск с нового российского гражданского космодрома.

Второй пуск с космодрома "Восточный" запланирован на ноябрь 2017 года. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1. Ракета-носитель "Союз-2.1б" для второго пуска с космодрома Восточный сейчас проходит испытания.