Поезд с блоками ракеты "Союз-2.1а" выехал из Самары на космодром Восточный

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Состав с блоками ракеты-носителя "Союз-2.1а" выехал из Самары на космодром Восточный в Приамурье, сообщается на сайте Роскосмоса.
Отмечается, что, согласно планам, блоки прибудут на космодром 10-11 сентября. Ракета-носитель будет участвовать в тестовом вывозе совместно с разгонным блоком "Фрегат".
Старт ракеты "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4 предварительно намечен на декабрь. Это будет третий пуск с нового российского гражданского космодрома.
Второй пуск с космодрома "Восточный" запланирован на ноябрь 2017 года. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1. Ракета-носитель "Союз-2.1б" для второго пуска с космодрома Восточный сейчас проходит испытания.