Российская компания разработала два новых шлема виртуальной реальности

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Первая в России компания — разработчик шлемов виртуальной реальности представила свои новинки: это шлемы Odin DK2 и Svarog, которые могут решать различные задачи — с игровых до военных.
Odin DK2 — самый маленький в мире шлем с разрешением 2880 на 1440 пикселей и углом обзора в 110 градусов. У этой модели изображение на порядок лучше, чем у известных HTC Vive и Oculus Rift. При этом системные требования ниже, чем у западных аналогов. Шлем подключается и настраивается за пять минут.
Второй представленный шлем — Svarog с разрешением 5К и углом обзора в 170 градусов. Его технические характеристики позволяют управлять беспилотниками и обучаться на авиатренажерах.
Шлемы и программное обеспечение разрабатываются в России "с нуля" — это полностью российские продукты, в которых количество иностранных электронных компонентов постепенно сокращается по мере выпуска отечественных аналогов. В своих разработках компания использует positional tracking (точное отслеживание положения нескольких объектов в пространстве на большой площади) и full body tracking (высокоточное отслеживание перемещения частей тела оператора).
Шлемы можно интегрировать в различные сферы, не считая игры, фильмы и виртуальные путешествия. VR-технологии могут быть полезными в армии для обучения солдат или управления беспилотниками. В медицине шлемы используются при лечении психологических заболеваний, реабилитации пациентов, обучении врачей. Хорошая возможность для применения VR — дистанционное и интерактивное образование. Еще одна ниша — это бизнес: обучение персонала в корпорациях, клиентский интерфейс для покупок.
По прогнозам экспертов, к 2022 году общий объем целевого рынка VR в России может достичь 67 миллиардов рублей, поэтому российские технологии в этой сфере сейчас очень нужны рынку. Западные аналоги значительно дороже — на использование шлемов виртуальной реальности требуется дорогостоящая лицензия. В противовес этому предлагается технологическая база, позволяющая создавать программно-аппаратные решения для любой ниши, широкая линейка устройств и их модификаций, гарантия и сервисное обслуживание.