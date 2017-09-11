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РИА Наука
РИА Наука

Российская компания разработала два новых шлема виртуальной реальности

12:2811.09.2017
02330
Шлем виртуальной реальности SvarogШлем виртуальной реальности Svarog

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Первая в России компания — разработчик шлемов виртуальной реальности представила свои новинки: это шлемы Odin DK2 и Svarog, которые могут решать различные задачи — с игровых до военных.

Снайперы Западного военного округа отрабатывают стрельбу по мишеням с хаотичными траекториями движения. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Западного военного округа
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"В 2015 году мы создали команду и начали работать над VR-технологиями. В это время американская компания Oculus Rift выпустила свой первый продукт Rift DK1. Мы решили, что достаточно компетентны, чтобы сделать отечественный аналог. Первый прототип собрали из компонентов зарубежного производства — на тот момент подходящих российских решений не было. VR — это оптическая система, которая выглядит так: дисплей плюс линза плюс глаз. Дисплей тут ключевой. Мы искали дисплеи с большей плотностью пикселей, японские Sharp и JDI сделали такие специально под VR. Сейчас планируем тестировать отечественные электронные компоненты и переходить на них. Пока же пользуемся российской разработкой, в которой задействованы чипы западного производства, как у iPhone, Boeing и так далее," — пояснил генеральный директор и сооcнователь DEUS Алексей Огиенко.

Тестирование прототипа шлема виртуальной реальности Svarog
Тестирование прототипа шлема виртуальной реальности Svarog
Цель предприятия — разрабатывать качественные отечественные аналоги, конкурирующие с  западными технологиями в сфере виртуальной реальности. Производимые компанией модели соответствуют мировым стандартам и по ряду технических характеристик превосходят продукцию конкурентов.

Прототип шлема виртуальной реальности Odin DK2
Прототип шлема виртуальной реальности Odin DK2

Odin DK2 — самый маленький в мире шлем с разрешением 2880 на 1440 пикселей и углом обзора в 110 градусов. У этой модели изображение на порядок лучше, чем у известных HTC Vive и Oculus Rift. При этом системные требования ниже, чем у западных аналогов. Шлем подключается и настраивается за пять минут.

Прототип шлема виртуальной реальности Svarog
Прототип шлема виртуальной реальности Svarog

 

Второй представленный шлем — Svarog с разрешением 5К и углом обзора в 170 градусов. Его технические характеристики позволяют управлять беспилотниками и обучаться на авиатренажерах.

Шлемы и программное обеспечение разрабатываются в России "с нуля" — это полностью российские продукты, в которых количество иностранных электронных компонентов постепенно сокращается по мере выпуска отечественных аналогов. В своих разработках компания использует positional tracking (точное отслеживание положения нескольких объектов в пространстве на большой площади) и full body tracking  (высокоточное отслеживание перемещения частей тела оператора).

Тестирование прототипа шлема виртуальной реальности Odin DK2
Тестирование прототипа шлема виртуальной реальности Odin DK2

Шлемы можно интегрировать в различные сферы, не считая игры, фильмы и виртуальные путешествия. VR-технологии могут быть полезными в армии для обучения солдат или управления беспилотниками. В медицине шлемы используются при лечении психологических заболеваний, реабилитации пациентов, обучении врачей. Хорошая возможность для применения VR — дистанционное и интерактивное образование. Еще одна ниша — это бизнес: обучение персонала в корпорациях, клиентский интерфейс для покупок.

Военные лесники представили на Армии-2017 управляемые через шлем беспилотники
© Фото : Оборонлес/Михаил Миронов
Военные лесники представили на "Армии-2017" управляемые через шлем БПЛА

По прогнозам экспертов, к 2022 году общий объем целевого рынка VR в России может достичь 67 миллиардов рублей, поэтому российские технологии в этой сфере сейчас очень нужны рынку. Западные аналоги значительно дороже — на использование шлемов виртуальной реальности требуется дорогостоящая лицензия. В противовес этому предлагается технологическая база, позволяющая создавать программно-аппаратные решения для любой ниши, широкая линейка устройств и их модификаций, гарантия и сервисное обслуживание.

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