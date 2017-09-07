Проблемы со связью: эксперты оценили последствия мощной вспышки на Солнце

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Мощная вспышка на солнце может привести к сбоям в работе космических аппаратов, в том числе и спутников связи. При этом эксперты сомневаются в опасности солнечной активности на здоровье людей, говоря лишь об "эффекте плацебо", который влияет на самочувствие человека.

Взрыв на Солнце

В среду на Солнце произошла вспышка, которой был присвоен балл X9.3. В последний взрыв подобной силы фиксировался 7 сентября 2005 года.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

Последняя вспышка относится к последнему классу, что делает ее одной из пяти самых мощных взрывов на поверхности Солнца, произошедших за все время наблюдений. По словам ученых, она произошла в той точке, которая "смотрит" на Землю, и поэтому ее воздействие на нашу планету будет максимальным.

Угроза для спутников

Научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев заявил РИА Новости, что вспышка на Солнце откликнется 7 сентября сильной геомагнитной бурей. Та, в свою очередь, может привести к сбоям в работе космических аппаратов на орбите.

"Катастроф пока не было, но временные отказы техники бывали — это зафиксировано. Резкое усиление солнечной активности оказывает довольно сильное влияние на работу целевой аппаратуры", — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что пока никаких проблем в космической группировке не зафиксировано.

"Газета.ру" отмечает, что магнитные бури способны нарушить работу не только космических аппаратов, но и телекоммуникационного оборудования на Земле, что грозит проблемами со связью.

"Эффект плацебо" для людей

Моисеев подчеркнул, что влияние вспышек на Солнце, даже столь сильных как накануне, на состояние здоровья землян пока не доказано. В то же время эксперт отметил, что так называемый "эффект плацебо" от чтения сообщений о возросшей активности может привести к ухудшению состояния людей.

"Теоретически — да, это (влияние на здоровье людей. — Прим. ред.) возможно, но практически это не доказано. Надо понимать, что "эффект плацебо" в ощущениях людей, читающих новости о вспышках, равно как и пятнах на Солнце, сильнее влияет на их физическое и психоэмоциональное состояние. Человек тревожится, ожидает неприятностей, вот они и происходят", — полагает Моисеев.

Термином "эффект плацебо" специалисты называют улучшение или ухудшение здоровья человека за счет того, что он верит в эффективность воздействия извне, которое на самом деле не оказывает никакого влияния. Степень проявления плацебо-эффекта зависит от внушаемости человека и внешних обстоятельств "лечения".

© Инфографика . Алина Полянина Астрономы: Солнцу грозит постоянное снижение активности С Моисеевым согласен и ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Алексей Струминский. По его мнению, вспышка не должна оказать серьезного влияния на здоровье людей. "Есть люди, которые в это верят, есть которые не верят. Если говорить про тех, кто верит, то повлияет так же, как повлияли такие же вспышки в предыдущих циклах… Практически никто ничего не заметит", — пояснил эксперт. "На работу радиосвязи это все может повлиять, но пока выброс корональной массы еще не дошел до Земли. Я не думаю, что будут какие-то катастрофические вещи. Абсолютно рабочая ситуация. Центры ИЗМИРАН, НАСА или в Великобритании дают спокойные прогнозы", — добавил ученый.

Апокалипсиса не будет

Главный научный сотрудник ФИАН Сергей Богачев также считает, что вспышка на Солнце не угрожает жизни космонавтов на МКС и существованию нашей цивилизации. По мнению специалиста, солнечная активность может породить полярные сияния, которые можно будет с большой вероятностью увидеть даже в Москве.

"Серьезных последствий ожидать не стоит — эта вспышка является крупной, в первую очередь, для самого Солнца. При этом не стоит забывать, что Солнце является звездой-карликом, и оно не может произвести событий такого масштаба, которые могли бы полностью уничтожить планету. Сам факт того, что жизнь существует четыре миллиарда лет, подтверждает это утверждение", — пояснил Богачев в интервью РИА Новости.

"Поэтому нужно понимать, что это очень крупное событие, но оно не приведет к апокалипсису. Мы находимся на поверхности Земли, и мы защищены от подобных воздействий ее атмосферой и магнитным полем", — добавил специалист.

По его словам, на Земле возможны "вторичные эффекты" от вспышки, в частности магнитные бури.

"Они возникают в результате того, что Солнце во время таких вспышек выбрасывает облака плазмы, которые движутся в сторону нашей планеты с огромной скоростью и сталкиваются с магнитным полем Земли, заставляя его линии колебаться. В ближайшие три дня магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии", — добавил ученый.