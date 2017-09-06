Ученые доказали, что йога и медитация улучшают работу мозга

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Американские нейрофизиологи провели серию наблюдений за любителями медитации и йоги и пришли к выводу, что подобные упражнения действительно улучшают работу мозга и помогают людям лучше контролировать свои эмоции, говорится в статье, опубликованной в журнале Mindfulness.

"И йога, и медитация концентрируют внимания и ресурсы мозга на решение очень небольшого набора задач, таких как управление своим дыханием и позой, а также помогают человеку изолировать себя от всей лишней информации. И то, и другое может помогать человеку лучше концентрировать свое внимание и на других задачах в их повседневной жизни", — рассказывает Питер Холл (Peter Hall) из университета Ватерлоо (Канада).

В последние годы ученые начали активно интересоваться тем, как медитация, йога и другие восточные практики влияют на сознание человека, его поведение и состояние тела. К примеру, несколько лет назад американские нейрофизиологи обнаружили, что медитация повышает уровень окситоцина, гормона семейного счастья, в организме человека и помогает женщинам бороться с воспалениями после удаления рака груди.

Кроме того, три года назад японские ученые обнаружили, проводя опыты на крысах, что медитация может помочь людям избавиться от наркотической или алкогольной зависимости. Подобные опыты натолкнули Холла и его коллег на мысль, что медитация может заметным образом менять работу мозга и делать его более стойким к стрессу и прочим нагрузкам.

Для проверки этой идеи ученые собрали группу из трех дюжин добровольцев, достаточно долго занимавшихся йогой или медитацией, и проследили за тем, изменится ли их сообразительность и работа мозга после 30 минут упражнений. Аналогичное число добровольцев проходило те же самые тесты, что и любители йоги и медитации, но после получаса чтения книг в спокойной обстановке.

Как показали эти опыты, добровольцы, занимавшиеся йогой и медитацией, начинали быстрее решать задачи, чем им удавалось их пройти до начала эксперимента. К примеру, они начинали быстрее проходить так называемый тест Струпа – чтение текста, состоящего из слов, обозначающих разные цвета, но при этом напечатанных "неправильной" краской.

Как правило, человек начинает "спотыкаться", читая подобный набор слов, и йога и медитация заметно уменьшили задержки, возникающие при подобном чтении. Вдобавок, как отмечают ученые, подобные упражнения улучшали настроение добровольцев и делали их более энергичными и активными. Что интересно, йога действовала на мозг добровольцев сильнее, чем медитация, причины чего пока остаются неизвестными.

"Существует множество теорий, объясняющих то, почему физические упражнения и занятия йогой делают человека более энергичным и улучшают работу мозга. Причиной этого может быть как выделение эндорфинов, так и улучшение притока крови к мозгу, а также подавление "блуждающих" мыслей. С другой стороны, реальная причина всех этих улучшений пока является загадкой для нас", — заключает Кимберли Луу (Kimberley Luu), коллега Холла.