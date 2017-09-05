Ученые назвали диету, больше всего продлевающую жизнь

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Сразу две группы биологов проверили эффективность популярной сегодня кетодиеты на мышах и доказали, что она действительно улучшает работу мозга в старости и заметно повышает шансы прожить долгую и здоровую жизнь, говорится в статьях, опубликованных в журнале Cell Metabolism.

"То, что эта диета так сильно влияет на память и работу мозга в преклонные годы жизни, очень воодушевляет нас. Пожилые мыши, питавшиеся подобным образом, имели более крепкую память, чем молодые грызуны на обычной диете. Это действительно удивительное открытие", — рассказывает Эрик Вердин (Eric Verdin), один из авторов статей из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

Так называемая кетодиета стремительно набирает сегодня популярность среди любителей фитнеса и спорта. Ее главным отличием от других диет является то, что основную часть калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки. Подобная замена заставляет мозг и другие органы тела использовать не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве основного источника энергии.

Это переводит мышцы и клетки мозга в особый режим "сбережения энергии", в результате чего первые становятся более выносливыми, а вторые – медленнее стареют. По этой причине кетоновая диета сегодня стала особенно популярной среди велосипедистов, бегунов-марафонцев и представителей других спортивных дисциплин, где важна выносливость.

Как отмечает Вердин, никто раньше не проверял, как подобный переход в режим "сбережения энергии" влияет на продолжительность жизни человека и животных, несмотря на все ее возможные плюсы. Его научная команда и группа ученых из университета Калифорнии в Дэвисе (США) попытались найти ответ на этот вопрос, наблюдая за жизнью нескольких групп мышей, которых биологи посадили на разные версии кетодиеты.

Эти наблюдения показали, что кетоновая диета во всех ее вариациях действительно улучшает работу мозга в пожилые годы. Мыши, питавшиеся подобным образом, гораздо лучше и быстрее запоминали положение выхода из лабиринта и решали другие задачи, связанные с сообразительностью и памятью, чем их сородичи на обычной или просто жирной диете. Вдобавок, кетодиета заметно снижала вероятность умереть в средние годы жизни, но при этом не повышала максимальную продолжительность жизни.

Эти положительные изменения, как считают ученые, были связаны с тем, что переход на кетоновый метаболизм менял то, как инсулин воздействует на клетки организма, а также "включал" гены, связанные с голодом и постоянным недостатком питательных веществ. Благодаря этим изменениям, по словам биологов, пожилые мыши не только сохраняли высокую остроту ума, но и физическую силу, если ученые ограничивали число потребляемых ими калорий.

"То, какими большими были эти изменения, очень сильно поразило меня. Мы и раньше предполагали, что переход на кетоновый метаболизм позитивно скажется на процессе старения, но масштаб тех изменений, которые мы зафиксировали, вполне заслуживал удивления", — заключает Джон Рэмзи (John Ramsey), руководитель группы из университета Калифорнии в Дэвисе.