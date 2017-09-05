Революция 4.0 будет стоить миру триллионы долларов, заявили в Минкомсвязи

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Переход на технологический уклад 4.0 будет стоить миру триллионы долларов, сообщил РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Сергей Калугин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Если говорить о том, что нужно переходить на новый технологический уклад, индустрию 4.0, то это триллионы… не рублей (долларов — ред.) по всему миру", — сказал Калугин.

Отвечая на вопрос о том, каков будет объем финансирования программы развития цифровой экономики, он сказал: "Сейчас этот вопрос обсуждается. Гораздо важнее не то, сколько денег даст государство, а сколько денег в трансформацию вложат субъекты, компании и корпорации".

Термин "Индустрия 4.0" часто используется как синоним четвертой промышленной революции.

Как поясняет международная консалтинговая компания PwC, с ним связаны и другие термины, такие как "промышленный интернет вещей" и "цифровое предприятие", однако их значение более узкое. Концепция "Индустрия 3.0" направлена на автоматизацию отдельных машин и процессов, в то время как "Индустрия 4.0" предусматривает сквозную цифровизацию всех физических активов и их интеграцию в цифровую экосистему вместе с партнерами, участвующими в цепочке создания стоимости.