Рогозин и вице-премьер Китая обсудят атомное и космическое сотрудничество

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин на встрече с вице-премьером Китая Ван Яном в Волгограде обсудит сотрудничество в атомной и космической промышленности.

Ранее Рогозин предложил приглашать иностранные делегации в Волгоград и организовывать для них поездки по местам воинской славы, связанных с историей Сталинградской битвы. Также он сообщил, что пригласил вице-премьера КНР провести следующее заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Волгограде.

"Завтра в Волгограде жду вице-премьера Госсовета Китая Ван Яна. В повестке — сотрудничество в атомной, космической промышленности и авиапроме", — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Также Рогозин сообщил, что планирует посетить Волгоградский тракторный завод, участвующий в кооперации по производству БМД-4М для ВДВ, и провести оргкомитет юбилея победы в Сталинградской битве.