Медведев утвердил список кандидатов на должность президента РАН

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство утвердило пять кандидатов на пост главы РАН, соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением согласован список кандидатов из пяти человек", — говорится в документе.

В частности, в список вошли генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ, Москва) Евгений Каблов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко, директор АО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" (Зеленоград) Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова (Москва) Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Федерального исследовательского центра "Институт прикладной физики Российской академии наук" Александр Сергеев.