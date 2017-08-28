На Байконуре начались тренировки космонавтов миссии МКС-53/54

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Экипаж пилотируемого космического корабля "Союз МС-06", который отправится к Международной космической станции 13 сентября, начал тренировки на Байконуре, сообщает в понедельник Роскосмос.

"Члены основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-06" Александр Мисуркин, Марк Ванде Хай, Джозеф Акаба, Антон Шкаплеров, Скотт Тингл и Шеннон Уокер провели первую тренировку в ТПК "Союз МС-06", — говорится в сообщении.

Космонавты и астронавты провели примерку скафандров "Сокол-КВ" и после теста их на герметичность заняли места в своем корабле. Экипаж проверил систему радиосвязи, лазерный дальномер, ознакомился с бортовой документацией, изучил программу полета и список запланированных к доставке на МКС грузов.

Экипажи вернутся в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) в Звездном городке для того, чтобы сдать заключительный экзамен – экзаменационные комплексные тренировки 30 и 31 августа. Шестого сентября космонавты отправятся обратно на Байконур для проведения заключительного этапа предполетных тренировок.

Кроме того, на заседании технического руководства было принято решение о заправке корабля компонентами ракетного топлива и сжатыми газами.