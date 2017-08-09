Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 13 сентября

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Запуск нового экипажа на Международную космическую станцию (МКС) в составе Александра Мисуркина ("Роскосмос"), Марка Ванде Хай и Джо Акаба (NASA) назначен на 13 сентября с Байконура, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".

"Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06" запланирован 13 сентября 2017 года с площадки № 1 космодрома Байконур", — отметил собеседник агентства.

Корабли серии "Союз МС" — модернизированная версия "Союзов ТМА-М". Они оснащены усовершенствованной системой управления движением и навигацией, улучшена система электропитания за счет увеличения площади и мощности фотоэлементов — солнечные батареи вырабатывают больше энергии. Кроме того, используются модернизированные системы бортовых измерений, связи и пеленгации.