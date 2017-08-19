В РАН рассказали о крупнейшем астероиде, который летит к Земле

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Увидеть астероид Florence, который приблизится к Земле в начале сентября, смогут только специалисты, рассказал заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

"Астероид Florence долго наблюдается, орбита его известна с очень хорошей точностью, на протяжении ближайших нескольких веков он нам никакой опасностью не угрожает", — рассказал ученый каналу RT.

Он отметил, что наблюдать космический объект можно будет только с помощью телескопа.

По его словам, пролёт небесного тела на любом расстоянии мимо нашей планеты никакой опасности не представляет, если не считать гипотетической вероятности того, что он собьёт спутник. Однако в целом близкий подлет астероида означает, что в будущем возможны и более тесные сближения, в том числе и грозящие столкновением, добавил астроном.

Florence приблизится к Земле на семь миллионов километров 1 сентября. Это самый крупный астероид из когда-либо приближавшихся к нашей планете.