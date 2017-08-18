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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему пожилые люди боятся социальных сетей

15:0118.08.2017
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© Fotolia / Janina DierksПожилой человек сидит перед компьютеромПожилой человек сидит перед компьютером
© Fotolia / Janina Dierks

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Пожилые люди редко заводят учетные записи в Facebook и других социальных сетях и крайне редко сами пишут из-за боязни, что незнакомые люди могут начать шпионить за ними, говорится в статье, опубликованной в журнале Telematics and Informatics.

"Главной проблемой для пожилых людей является вопрос обеспечения безопасности  их личной информации. Она заключается не в том, что соцсети раскрывают слишком много подробностей об их жизни, а в том, что пенсионерам кажется, что очень много случайных людей могут получить доступ к этим данным", — рассказывает Шиам Сандар (Shyam Sundar) из университета Пенсильвании в Юниверсити-парк (США).

Мессенджер WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В последние годы в некоторых странах мира приобретает всю большую популярность идея "фейсбук-зависимости" — безудержного влечения к общению в социальных сетях в интернете в ущерб остальным аспектам жизни. В качестве доказательства пагубного действия соцсетей на студентов и работников сторонники этой идеи приводят многочисленные примеры того, как виртуальное общение снижало успеваемость или продуктивность любителей пообщаться.

Подобные же наблюдения, как отмечают Сандар и его коллеги, показывают, что "фейсбук-зависимость" и увлечение социальными сетями в целом являются делом молодежи. Люди  в возрасте, несмотря на активное пользование компьютером, чаще всего избегают подобных площадок и еще реже становятся их активными пользователями, регулярно отправляющими сообщения.

Авторы статьи попытались выяснить, почему это так происходит, собрав и проанализировав мнения пяти десятков постояльцев дома престарелых, расположенного неподалеку от университета. Все эти люди, как рассказывают ученые, активно пользовались компьютером, но только половина из них имела учетные записи в соцсетях, и еще меньшая доля активно пользовалась ими.

Страница социальной сети Фейсбук на компьютере, планшете, айфоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Беседуя с пожилыми людьми, Сандар и его коллеги пытались понять две вещи – какие вещи в соцсетях они считали приятными или полезными для себя, а также то, какие угрозы они могли нести их здоровью и психике. Как оказалось, все пожилые люди придерживались примерно одного и того же мнения насчет сетей, которое объясняло то, почему они крайне редко ими пользуются.

Оказалось, что большинство пожилых людей боится соцсетей по одной простой причине. Они считают, что если они начнут выкладывать информацию о своей повседневной жизни и переживаниях, ее смогут увидеть посторонние люди, которые обязательно воспользуются ей корыстным образом.

Это, как считают ученые, может быть связано с одним из плюсов Facebook и социальных сетей – многие пожилые люди сознавались им в том, что они зарегистрировались на этих сайтах исключительно для того, чтобы "шпионить" за своими детьми и родственниками и следить за событиями в их жизни. Это может заставлять их опасаться того, что кто-то другой будет делать то же самое.

Логотип социальной сети Facebook на экране планшета
© AFP 2017 / Lionel Bonaventure
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Соответственно, число пожилых людей в соцсетях можно увеличить, если их создатели сделают системы безопасности в них более наглядными, показывающими то, кто может и кто не может видеть сообщения, фотографии и видеоролики того или иного пользователя. Это, как считают ученые, поможет людям в возрасте, часто ведущим одинокий образ жизни, поддерживать более тесные контакты со своими родственниками и знакомыми.

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