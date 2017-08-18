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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как работает "магнитный компас" птиц

11:3918.08.2017
(обновлено: 12:06 18.08.2017)
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© Фото : Andy MorffewТростниковая камышовкаТростниковая камышовка
© Фото : Andy Morffew

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Биологи из России и зарубежных стран проследили за миграциями камышовок и выяснили, как эти птицы пользуются своим "биокомпасом" для того, чтобы вычислять свое положение на карте во время "межконтинентальных" перелетов, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Как птицы умеют вычислять долготу той точке, где они сейчас находятся, оставалось загадкой для нас.  Похоже, что даже у таких невзрачных птиц, как камышовки, есть своеобразная географическая карта или память, которая помогает им определять свое положение только лишь по положению северного магнитного полюса и отклонению его положения от географического полюса", — рассказывает Ричард Холланд (Richard Holland) из университета Бангора (Великобритания).

Тростниковая камышовка
© Фото : Andy Morffew
Российские биологи нашли "магнитную карту" в мозге перелетных птиц

Холланд и ученые из Госуниверситета Санкт-Петербурга и Зоологического института РАН уже несколько лет пытаются раскрыть тайну того, как птицы ориентируются при перелетах на север и на юг. В прошлые годы им удалось выяснить что в мозге пернатых существуют особые белки-криптохромы, реагирующие на изменения магнитного поля и работающие как своеобразный "биокомпас".

Два года назад ученые доказали, что птицы пользуются этим "биокомпасом" при совершении длительных перелетов, наблюдая за полетами камышовок, у которых работа этого встроенного навигатора была нарушена при помощи мощных магнитов, установленных в клетках, где они жили до начала миграции.

Эти наблюдения, как рассказывает Никита Чернецов, директор биологической станции "Рыбачий" Зоологического института РАН, заставили ученых задуматься о том, как птицы могут использовать свое "магнитное" чувство для того, чтобы прилетать точно в ту точку на карте России, откуда они улетели на зимовку в Северную Африку.

Головастая морская черепаха откладывает яйца на одном из пляжей Флориды
© Фото : J. Roger Brothers
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Для поиска ответа на этот вопрос биологи поймали нескольких молодых птиц, никогда не совершавших перелет на место зимовья, и несколько взрослых камышовок, и проследили за тем, как будет меняться их поведение в особой клетке, способной имитировать магнитное поле в произвольной точке на поверхности Земли.

В качестве подобной точки ученые избрали шотландский Абердин, расположенный примерно в 1500 километрах от Куршской косы, где находится биостанция "Рыбачий".

"Общая интенсивность и наклон поля остались прежними, но мы "повернули" север на 8,5 градуса. Ориентируясь на него, птицы определили свое местоположение и повели себя так, будто на самом деле оказались за полторы тысячи километров от Прибалтики — на юге Шотландии. Торопясь компенсировать смещение и вернуться на свою обычную трассу миграции, они развернулись на юго-восток", — рассказывает Чернецов, чьи слова передает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета.

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Подобным образом, как отмечают биологи, вели себя только взрослые птицы, а молодые камышовки оказывались дезориентированы изменениями магнитного поля. Это очень важное различие, так как оно показывает, что птицы выстраивают у себя в голове магнитную карту Земли, а не имеют ее от рождения.

Таким образом, российским и британским ученым впервые удалось доказать, что птицы могут измерять разницу между магнитным и географическим севером и использовать ее для определения своего положения на трассе миграции. Как предполагает Чернецов, когда птица приближается к точке зимовки или гнездования, она начинает использовать другие ориентиры – запахи, Солнце или звезды – для вычисления точного положения своей цели на карте местности.

Подобным образом, как считают ученые, могут ориентироваться и другие перелетные птицы и прочие животные, совершающие "межконтинентальные" перелеты и миграции. Изучение механизмов, управляющих работой подобных "биокарт", по мнению Чернецова, поможет экологам понять, как можно спасти многие виды живых существ, которым сегодня угрожает вымирание.

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