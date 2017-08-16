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РИА Наука
РИА Наука

Эксперты из США раскрыли секрет работы "боевого наркотика ИГ*"

20:0016.08.2017
(обновлено: 20:01 16.08.2017)
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© AP Photo / Militant websiteБоевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке СирииБоевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Militant website

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Американские наркологи раскрыли секрет работы каптагона, одного из самых популярных наркотиков среди бойцов "исламского государства"*, и создали вакцину, которая блокирует его действие на мозг, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Этот наркотик почти никому не известен за пределами Ближнего Востока – до этого никто не пытался понять, как именно и как сильно он влияет на работу мозга и психики. Меня он заинтересовал после того, как я услышал несколько историй о том, что бойцы ИГ использовали его для того, чтобы не чувствовать страха в бою и улучшить боевой дух в группировке", — рассказал Ким Янда (Ken Janda), нарколог из Института Скриппса в Ла-Хойе (США).

Вакцина. Архив
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Биологи создали вакцину от героина

Химические следы войн и революций

Янда и его коллеги уже несколько десятилетий изучают то, как различные наркотики, в том числе героин, метамфетамин или кокаин, влияют на работу мозга, и создают вакцины, способные "обучать" иммунную систему находить и нейтрализовать молекулы этих веществ до того, как они успеют проникнуть в мозг.

Новой "жертвой" ученых стало вещество фенэтиллин, более известное под торговой маркой "каптагон". Это вещество, представляющее собой "склейку" молекулы амфетамина и теофиллина, одного бодрящих компонентов кофе и чая, было создано в 60 годах прошлого века немецкими химиками в качестве лекарства от депрессии и синдрома дефицита внимания. Затем оно было благополучно забыто, когда у него были открыты серьезные побочные эффекты.

О каптагоне, как вспоминает ученый, публика начала говорить в начале текущего десятилетия, во время событий "арабской весны" на Ближнем Востоке, когда многие люди начали связывать распространение этого вещества среди молодежи в Тунисе, Египте и других странах арабского мира с началом волнений и революций в этих государствах.

Боевики террористической группировки Исламское государство (ДАИШ). Архивное фото
© AP Photo / Militant website
Замгенсека ООН: ИГ производит каптагон и накачивает им своих боевиков

Еще чаще о нем начали вспоминать после того, как фенэтиллин начали производить в массовых количествах подпольные лаборатории, расположенные на территориях, подконтрольных "исламскому государству", чьи боевики используют каптагон в качестве излюбленного "боевого наркотика". Позже возник скандал с участием саудовского принца Абделя, в самолете которого полиция обнаружила две тонны этих таблеток. По текущей статистике, свыше 40% наркоманов в Саудовской Аравии употребляют или употребляли каптагон.

"Меня лично в каптагоне заинтересовало то, что это вещество, по сути, является "заготовкой" обычного амфетамина, которая распадается в организме на предположительно безвредный теофиллин и амфетамин. В таком случае возникает вопрос – зачем производить это вещество, гораздо более сложное в изготовлении, а не просто варить амфетамин?", — продолжает Янда.

Для изучения свойств этого вещества Янда и его коллеги воспользовались инструментарием, который они создали во время разработки вакцин. "Натравливая" иммунную систему мышей и крыс на определенную часть наркотика, ученые получали возможность изучать то, как остальная часть молекулы влияла на работу мозга животных.

Курительная смесь
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"Оказалось, что каптагон не был простой "заготовкой" амфетамина, а теофиллин не был бесполезной и безвредной добавкой. Оба компонента наркотика отдельно действуют на мозг и усиливают психоактивные свойства друг друга, в результате чего их союз влияет на мозг гораздо сильнее, чем простая смесь и того, и другого вещества. Теперь понятно, почему он популярен среди боевиков ИГ и молодежи в странах Ближнего Востока", — объясняет ученый.

По словам биолога, необычные свойства этого наркотика и его недооценка медицинскими службами и властями в странах, еще не знакомым с каптагоном, может привести к серьезным последствиям. К примеру, он не исключает возможности того, что данный препарат может и уже даже мог использоваться злоумышленниками для проведения актов так называемого "фармакологического терроризма".

Лабораторные исследования
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"Под этим выражением я понимаю использование в боевых или политических целях каких-то веществ, которые были изначально разработаны для того, чтобы приносить пользу организму. Сейчас такие вещества или используются не по назначению, или применяются террористами для улучшения своих боевых качеств или в качестве оружия массового поражения. К примеру, многие опиаты можно превратить в крайне токсичные аэрозоли, которые будут убивать или выводить из строя людей", — пояснил Янда, беседуя с РИА "Новости".

К примеру, распыление каптагона над большими группами людей может вызвать у них приступы паранойи, массовой истерии, необъяснимой эйфории и других форм неадекватного поведения, что может быть использовано террористами в своих целях. Фенэтиллин, по словам Янды, вероятно, уже использовался в подобных целях в Сирии и в других арабских странах во время волнений в 2010-2012 годах, однако однозначных свидетельств этого пока нет.

Столкновения демонстрантов с ОМОНом в Каракасе. Архивное фото
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"Ничего нового и удивительного в этом нет – еще во времена Второй мировой войны немцы использовали амфетамин и другие стимуляторы для того, чтобы повышать боевой дух солдат, и все противоборствующие силы злоупотребляли им во Вьетнаме. Каптагон, чьи компоненты усиливают действие амфетамина, просто является новым витком эволюции в подобном применении наркотиков", — пояснил ученый, отвечая на вопросы журналистов.

Как отмечает Янда, полноценная вакцина от каптагона, если это потребуется, может быть разработана и протестирована на грызунах и приматах меньше чем за год. С другой стороны, как он отмечает,  проще предотвратить проникновение этого наркотика в новые государства, чем пытаться подавить его применение подобными способами.

Публикация результатов этого исследования, как надеется ученый, привлечет внимание публики к этой пролеме и заставит власти стран Ближнего Востока и других стран более серьезно относиться к распространению каптагона и бороться с его производством на их территории.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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