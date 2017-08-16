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РИА Наука
РИА Наука

Планетологи нашли залежи воды на экваторе Марса

14:2116.08.2017
(обновлено: 14:56 16.08.2017)
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© Фото : Didier FlorentzТак художник представил себе Марс в далеком прошлом, до смещения его осиТак художник представил себе Марс в далеком прошлом, до смещения его оси
© Фото : Didier Florentz

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Повторный анализ снимков с зонда Mars Odyssey показал, что на экваторе Марса могут скрываться значительные запасы льда, указывающие на то, что в недавнем прошлом красная планета вращалась почти на боку, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Icarus.

"Нам удалось повысить качество данных так, как будто мы вдвое снизили высоту орбиты зонда. Мы уже знали, что залежи льда присутствуют в приполярных регионах Марса, и теперь мы нашли небольшие отложения замороженной воды и у экватора планеты", — рассказывает Джэк Уилсон (Jack Wilson) из университета Дарема (Великобритания).

Эти спиральные структуры на полюсе Марса выдают историю наступлений и отступлений ледников красной планеты
© ESA/DLR/FU-Berlin/Ralf Jaumann
Ученые нашли следы существования ледникового периода на Марсе

За последние годы ученые обнаружили множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны, содержавшие в себе почти столько же воды, сколько ее в Северном Ледовитом океане. В то же время некоторые планетологи считают, что даже в древние эпохи Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов.

Открытие следов мощнейших океанических цунами на Марсе, а также некоторые другие данные по его геологии заставляют многих исследователей считать, что жидкая вода могла существовать на Марсе не всегда, а эпизодически, когда на Марс падали крупные метеориты или когда извергались его вулканы, растапливавшие окружавший их лед. Потоки талой воды могли прорывать гигантские каналы на поверхности Марса и образовывать временные океаны и озера, не замерзавшие сотни тысяч и миллионы лет.

Уилсон и его коллеги пытались раскрыть одну из самых странных "водных" загадок Марса – почему относительно "свежие" следы потоков воды встречаются не только в умеренных широтах красной планеты, но и у ее экватора, где лед и жидкая вода в принципе не могут существовать уже более трех миллиардов лет.

Кратер Исток, где ученые нашли следы недавних потоков воды
© NASA / JPL/University of Arizona
Потоки воды текли на Марсе "мгновения назад", выяснили ученые

Для поиска ответа на этот вопрос ученые изучали карты распределения водорода в почве Марса, полученные при помощи прибора MONS на борту зонда Mars Odyssey. Он обладает достаточно низкой разрешающей способностью, из-за чего, как объясняют Уилсон и его коллеги, мелкие залежи воды будут оставаться почти невидимыми для него, если они окружены полностью сухой почвой.

Авторы статьи смогли ликвидировать этот недостаток и в разы повысили чувствительность MONS, используя особые методики статистического анализа, которые позволяют извлекать дополнительную информацию из каждого "пикселя" воспринимаемой им картинки, сравнивая их содержимое с соседними "клетками" на карте Марса и учитывая то, как работает оптика этого детектора. 

Используя подобные алгоритмы, астрономы смогли радикально увеличить качество карт, подготовленных при помощи MONS, и обнаружить ранее неизвестные залежи льда в тропиках и у экватора Марса. Подобные отложения были найдены во впадине Медузы, заполненной, как считалось раньше, отложениями пористых вулканических пород, а также на склонах гор Фарсида в северных тропиках красной планеты.

Так художник представил себе Марс в далеком прошлом, до смещения его оси
© Фото : Didier Florentz
Ученые: вулканы "повернули" ось Марса 3,5 миллиарда лет назад

Как считают ученые, присутствие крупных запасов льда у экватора Марса, сопоставимых с объемом южной ледовой шапки планеты, говорит о том, что в прошлом ось ее вращения была сильно наклонена. По словам Уилсона, Марс должен был вращаться почти на боку, с осью, наклоненной на 45 градусов, чтобы эти запасы льда могли сформироваться или выжить на относительно теплом экваторе красной планеты.

Подобный вывод хорошо согласуется с тем, что ось вращения Марса действительно должна была заметно сместиться после появления вулкана Олимп и других крупнейших гор на плато Фарсида. Сейчас оно находится почти на экваторе планеты, однако в прошлом, если судить по рисунку рек на его поверхности, это плато было расположено в умеренных широтах северного полушария Марса.

С другой стороны, замеры Уилсона и его коллег противоречат данным, полученным при помощи марсоходов Curiosity и Opportunity, пока не обнаружившим следы воды в экваториальных широтах красной планеты. Поэтому дискуссии о происхождении марсианских "рек" не утихнут и продолжатся с новой силой, заключают ученые.

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