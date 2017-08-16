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РИА Наука
РИА Наука

Геологи нашли в Антарктиде лед, возникший до начала ледникового периода

12:4916.08.2017
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© Flickr / TORCH MAGAZINE Cамые высокие горы Антарктиды. Массив Винсон. Архивное фотоCамые высокие горы Антарктиды. Массив Винсон. Архивное фото
© Flickr / TORCH MAGAZINE

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Ученые нашли в горах в центральной части Антарктиды древнейшие запасы льда возрастом в 2,7 миллиона лет, изучение которых указало на то, что современные представления о начале ледникового периода могут быть в корне неверными, сообщает новостная служба журнала Science.

"Мы изучали так называемые "синие льды", которые наши коллеги обычно игнорируют из-за того, что внутри них невозможно выделить отдельные годичные слои. Оказалось, что в таких залежах часто сохраняются очень древние слои ледовых отложений, и лед такого возраста заставляет практически любого человека обратить внимание на себя", — рассказывает Эд Брук (Ed Brook), геолог из университета штата Орегон в Корваллисе (США).

Кратер в леднике короля Бодуэна, заполненный талой водой
© Фото : Sanne Bosteels
Загадочные кратеры в Антарктиде возникли из-за глобального потепления

Последний ледниковый период в истории Земли, как сегодня считают геологи, начался примерно 2,6 миллиона лет назад и он продолжается по сей день. Главной его особенностью является то, что площадь оледенения и температуры поверхности Земли на всем его протяжении не были постоянными – ледники наступали и отступали каждые 40 и 100 тысяч лет, и эти эпизоды сопровождались резкими похолоданиями и потеплениями.

Эти циклы оледенений и "оттепелей", как сегодня считают многие ученые, в первую очередь связаны с так называемыми циклами Миланковича – "качаниями" орбиты Земли, меняющими то, как много тепла получают полюса и умеренные широты. Другие геологи и климатологи считают, что на самом деле эти резкие изменения климата связаны не с "космическими", а вполне земными факторами, такими как перестройки "конвейера" течений в мировом океане или повышение или понижение доли СО2 в атмосфере.

Фауна ледникового периода
© Фото : George Teichmann
Геологи: ледниковый период мог быть вызван движением континентов

Образцы льда, найденные Бруком и его коллегами в Трансантарктических горах, в местечке под названием Алан-Хиллс, сформировались примерно 2,7 миллиарда лет назад, еще до начала ледникового периода. Это рекордно древние запасы льда – в прошлом ученым удавалось находить антарктические льды, сформировавшиеся около миллиона лет назад, что на 1,7 миллиона меньше, чем находка команды Брука.

Внутри этого льда, как объясняют ученые, заточены микроскопические пузырьки с воздухом, изучение состава которого позволит в ближайшее время понять, какой климат господствовал на планете перед началом оледенения и как много СО2 и других парниковых газов содержалось в ней в ту эпоху.

Их предварительное изучение уже дало интересные результаты – по словам геологов, доля СО2 в пузырьках воздуха в этих запасах льда оказалась неожиданно низкой, гораздо меньшей, чем на то указывает химический и изотопный состав раковин моллюсков, извлеченных из морских осадочных пород того же времени.

Ученые выяснили, с чем были связаны резкие периоды потеплений в ледниковый период
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые раскрыли тайну резких потеплений в ледниковом периоде

Если эти данные подтвердятся, то это будет означать, что раковины моллюсков и другие климатические "летописи", которые сегодня используют палеоклиматологи для изучения условий на Земле в далеком прошлом, могут оказаться в корне неверными.

В ближайшее время ученые планируют проверить свои выводы, изучая другие залежи древнейших льдов, которые вышли на поверхность Антарктиды в результате движения ледников по склонам гор.

Как надеются геологи, им удастся найти еще более древние запасы льда, сформировавшиеся 5 миллионов лет назад или даже раньше, когда климат Земли был очень теплым. Их изучение покажет, действительно ли колебания в уровне СО2 были главной причиной наступления ледникового периода или же он возник в результате каких-то других климатических или геологических процессов.

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