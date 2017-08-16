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РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи нашли в янтаре из Бирмы цветы возрастом в 100 миллионов лет

12:0416.08.2017
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CC BY-SA 2.0 / Oregon State University/George Poinar / Tropidogyne pentapteraЦветок, найденный в бирманском янтареЦветок, найденный в бирманском янтаре
CC BY-SA 2.0 / Oregon State University/George Poinar / Tropidogyne pentaptera

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Ученые нашли в Бирме несколько кусочков янтаря, внутри которых были "замурованы" одни из первых цветов Земли, попавшие в капли смолы древних хвойных деревьев примерно 100 миллионов лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Paleodiversity.

"Эти кусочки янтаря сохранили данные цветы в таком виде, что они сейчас выглядят так, как будто вы их сорвали с куста в вашем саду. Динозавры, проходившие рядом с ними, могли случайно сломать ветки и "стряхнуть" цветы в капли смолы на коре араукарии, дерева, считающегося сегодня главным источником доисторического янтаря. Сегодня их родичи растут на Новой Зелании и в Австралии", — рассказывает Джордж Пойнар (George Poinar) из университета штата Орегон в Корваллисе (США).

Так художник представил себе древнюю птицу из числа энанциорнисов
© Фото : Stephanie Abramowicz
Палеонтологи впервые нашли крылья птиц времен динозавров внутри янтаря

Пойнар и его коллеги уже несколько лет пытаются найти следы доисторического прошлого Земли в кусочках янтаря, сформировавшихся миллионы лет назад. К примеру, в начале 2015 года им удалось найти в кусочке янтаря галлюциногенный гриб-спорынью, оказавшийся ровесником первых динозавров и первых цветковых растений, а в начале прошлого года – цветок, проведший в янтаре 15 миллионов лет, комара-переносчика малярии, а также чумную бактерию возрастом в 20 миллионов лет.

Пойнару и его коллегам удалось найти еще более древние свидетельства существования цветов в далеком прошлом Земли, проводя раскопки на территории Бирмы, где примерно 100 миллионов лет назад, в середине мелового периода, росли хвойные и широколиственные леса,  населенные динозаврами, примитивными млекопитающими, насекомыми и первыми цветочными растениями.

В этих лесах, как рассказывает Пойнар, росли деревья, похожие на современные австралийские араукарии, благодаря чему Бирма, наряду с островом Доминика и Прибалтикой, является сегодня одним из главных источников древнего ископаемого янтаря. В этих кусочках окаменелой смолы ученые уже находили несколько крайне интересных артефактов эпохи динозавров, в том числе шляпки "мухоморов" мезозойской эры и крыло динозавра или птицы.

Так художник представил себе грибы эпохи динозавров и поедавших их насекомых
© Cai et al.
Ученые впервые нашли "мухоморы" времен динозавров внутри янтаря

Изучая кусочки янтаря из Бирмы, Пойнар и его коллеги обнаружили сразу семь кусочков окаменелой смолы, в которой сохранились полноценные соцветия древних цветов, которые ученые сразу окрестили "пятилистниками", Tropidogyne pentaptera.

Они обладали крайне миниатюрными размерами – диаметр каждого цветка не превышал пяти миллиметров, и их пестики имели достаточно необычную "раздвоенную" структуру, не похожую на то, как были устроены другие древние цветы. Эти цветы, по словам ученых, являются близкими родственниками другого древнего растения, Tropidogyne pikei, цветы которого были найдены Пойнаром и его коллегами в Бирме около года назад.

Оба этих растения являются родственниками современных тропических растений из семейства кунониевых, растущих в основном в Австралии, на юге Африки и в Южной Америке. Многие эти растения обладают целебными свойствами, а древесина некоторых представителей этого семейства используется для производства дорогостоящей мебели.

Древний клещ, в котором сохранились капли крови древнейших приматов
© George Poinar, Jr. // Oregon State University
Найдена кровь "кузенов" предков человека возрастом в 30 миллионов лет

Как представители этого семейства "южных" растений могли оказаться на севере? Как считает Пойнар, на самом деле они росли в южном полушарии Земли, просто Бирма "переехала" на север, двигаясь вместе с остальной частью Индостана после раскола Гондваны, южного суперконтинента, что произошло как раз примерно 100 миллионов лет назад.

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