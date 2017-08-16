МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Просмотр целых сезонов или большого числа серий различных сериалов в один присест заметно ухудшает качество сна людей и превращает их в "зомби", обладающих заторможенной реакцией и страдающих от бессонницы, говорится в статье, опубликованной в Journal of Clinical Sleep Medicine.

"Сериалы, которые можно смотреть запоями, такие как "Игра престолов" или "Живые мертвецы", часто имеют захватывающий и требующий постоянного внимания сюжет, который в буквальном смысле "привязывает" зрителя к экрану. Мы полагаем, что люди, которые смотрят их подобным образом, настолько сильно увлекаются происходящим на экране, что продолжают думать об этом даже тогда, когда пытаются заснуть", — рассказывает Лизе Экселманс (Liese Exelmans) из Католического университета Лёвена (Бельгия).

Как показывают опросы социальных служб и в России, и в зарубежных странах, сериалы в последние годы стали самыми популярными телевизионными программами, обогнав ток-шоу и другие развлекательные передачи. Самые популярные сериалы ежедневно смотрят десятки миллионов человек, свидетельствует статистика компании Nielsen.

Эта же статистика показывает, что многие люди, в силу занятости на работе или событий в личной жизни, смотрят новые серии "Игры престолов" или "Живых мертвецов" не в момент их выхода в эфир, а значительно позднее, часто просматривая сразу по несколько серий сразу или весь сезон в целом. Последний отчет Nielsen показывает, что число таких любителей "запойного" просмотра сериалов примерно в 2-3 раза больше, чем людей, смотрящих новые серии в момент их выхода в эфир.

Экселманс и ее коллега Ян ван ден Бюлк (Jan Van den Bulck) из университета штата Мичиган (США) заинтересовались тем, как подобный "залповый" просмотр сериалов может влиять на состояние психики и здоровья человека.

Для этого ученые набрали группу из примерно четырех сотен добровольцев-студентов, согласившихся рассказать о том, как часто они смотрят сериалы, как они это делают и страдают ли они от различных нарушений сна и других проблем, которые может вызвать чрезмерно долгий просмотр телепрограмм.

Как показали эти наблюдения, подавляющее число молодежи – более 80% опрошенных – смотрело сериалы запоями. Сравнив качество и продолжительность их сна, ученые пришли к выводу, что подобная манера просмотра кино не влияла на продолжительность сна, но заметно ухудшала его качество.

К примеру, почти треть участников опроса жаловалась на то, что они не могут долго заснуть после просмотра большого числа эпизодов сериалов на протяжении нескольких дней или даже недель после подобного "запоя". При этом сами добровольцы хорошо осознавали это, однако все равно не могли удержать себя от просмотра еще нескольких серий уже после того, как планировали лечь спать.

Плохое качество сна отражалось и на остальных аспектах поведения добровольцев, заставляя их страдать от бессонницы на протяжении нескольких дней или недель после просмотра сериалов и притупляя остроту их реакции и памяти, отмечают ученые. Все это превращало их в своеобразных "зомби", плохо осознающих то, что происходит вокруг.

Подобных трансформаций можно избежать, если встроить в системы записи телепрограмм и видеоплееры простейший таймер, который бы отключал устройство после того, как пройдет то время, которое человек готов выделить на просмотр кино и сериалов, или предупреждал его о последствиях "запойного" просмотра видео, подчеркивают ученые.