США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые: запойный просмотр сериалов превращает людей в своеобразных "зомби"

10:4616.08.2017
(обновлено: 10:59 16.08.2017)
02062
© Fotolia / DegimagesТелевизорТелевизор
© Fotolia / Degimages

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Просмотр целых сезонов или большого числа серий различных сериалов в один присест заметно ухудшает качество сна людей и превращает их в "зомби", обладающих заторможенной реакцией и страдающих от бессонницы, говорится в статье, опубликованной в Journal of Clinical Sleep Medicine.

"Сериалы, которые можно смотреть запоями, такие как "Игра престолов" или "Живые мертвецы", часто имеют захватывающий и требующий постоянного внимания сюжет, который в буквальном смысле "привязывает" зрителя к экрану. Мы полагаем, что люди, которые смотрят их подобным образом, настолько сильно увлекаются происходящим на экране, что продолжают думать об этом даже тогда, когда пытаются заснуть", — рассказывает Лизе Экселманс (Liese Exelmans) из Католического университета Лёвена (Бельгия).

В сериале Шерлок Холмс на канале Россия 1 знакомые образы в новом телепрочтении: Миссис Хадсон играет Ингеборга Дапкунайте, доктора Утсона – Андрей Панин
© Фото : пресс-служба канала "Россия 1"
Психологи рассказали, почему опасно заменять реальную жизнь сериалами

Как показывают опросы социальных служб и в России, и в зарубежных странах, сериалы в последние годы стали самыми популярными телевизионными программами, обогнав ток-шоу и другие развлекательные передачи. Самые популярные сериалы ежедневно смотрят десятки миллионов человек, свидетельствует статистика компании Nielsen.

Эта же статистика показывает, что многие люди, в силу занятости на работе или событий в личной жизни, смотрят новые серии  "Игры престолов" или "Живых мертвецов" не в момент их выхода в эфир, а значительно позднее, часто просматривая сразу по несколько серий сразу или весь сезон в целом. Последний отчет Nielsen показывает, что число таких любителей "запойного" просмотра сериалов примерно в 2-3 раза больше, чем людей, смотрящих новые серии в момент их выхода в эфир.

Экселманс и ее коллега Ян ван ден Бюлк (Jan Van den Bulck) из университета штата Мичиган (США) заинтересовались тем, как подобный "залповый" просмотр сериалов может влиять на состояние психики и здоровья человека.

«Сияние». Реж. Стенли Кубрик. 1980 год
© Warner Bros.
Страшное кино действительно "леденит" кровь, заявляют ученые

Для этого ученые набрали группу из примерно четырех сотен добровольцев-студентов, согласившихся рассказать о том, как часто они смотрят сериалы, как они это делают и страдают ли они от различных нарушений сна и других проблем, которые может вызвать чрезмерно долгий просмотр телепрограмм.

Как показали эти наблюдения, подавляющее число молодежи – более 80% опрошенных – смотрело сериалы запоями. Сравнив качество и продолжительность их сна, ученые пришли к выводу, что подобная манера просмотра кино не влияла на продолжительность сна, но заметно ухудшала его качество.

К примеру, почти треть участников опроса жаловалась на то, что они не могут долго заснуть после просмотра большого числа эпизодов сериалов на протяжении нескольких дней или даже недель после подобного "запоя". При этом сами добровольцы хорошо осознавали это, однако все равно не могли удержать себя от просмотра еще нескольких серий уже после того, как планировали лечь спать.

Участники забега зомби в Тайване
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Ученые подсчитали, как быстро эпидемия зомби уничтожит человечество

Плохое качество сна отражалось и на остальных аспектах поведения добровольцев, заставляя их страдать от бессонницы на протяжении нескольких дней или недель после просмотра сериалов и притупляя остроту их реакции и памяти, отмечают ученые. Все это превращало их в своеобразных "зомби", плохо осознающих то, что происходит вокруг.

Подобных трансформаций можно избежать, если встроить в системы записи телепрограмм и видеоплееры простейший таймер, который бы отключал устройство после того, как пройдет то время, которое человек готов выделить на просмотр кино и сериалов, или предупреждал его о последствиях "запойного" просмотра видео, подчеркивают ученые.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена